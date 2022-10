Quartararo reaparece tras su espantada y el "decepcionante resultado" de Tailandia

Cargar el reproductor de audio

Once días después de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, en la que el líder del campeonato del mundo acabó en una incomprensible 17º posición a 34 segundos del vencedor, Miguel Oliveira, el piloto francés de Yamaha volverá a reaparecer públicamente en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia, que se celebra este fin de semana en Phillip Island.

Durante estos once días, Fabio Quartararo ha estado, prácticamente, desaparecido, no ha mostrado, como es habitual, parte de su actividad en las redes sociales, en las que parece que se ha tomado un descanso, amagando, incluso, con cerrar su cuenta de instagram, que permaneció unas horas suspendidas dejando en vilo a sus más de dos millones de seguidores.

El galo subió un breve post el 3 de octubre, y desde entonces no ha dado señales de vida.

Por primera vez desde que está en el Mundial, Quartararo abandonó un gran premio sin hablar con los miembros de su equipo, según admitieron desde Yamaha, ni atendió a los medios, por lo que habrá que esperar a este jueves para tratar de entender el momento del estado anímico del aún líder del campeonato, aunque ahora con solo dos puntos sobre Pecco Bagnaia, al que llegó a aventajar con 91 antes de la carrera de Países Bajos, a finales de junio.

Como es habitual, Yamaha difundió este miércoles una nota de prensa previa al gran premio del fin de semana, y en ella se pueden leer una declaraciones supuestamente de Quartararo, en las que no esconde su disgusto por lo sucedido en Buriram, en una carrera declarada en mojado y en la que no pudo sumar ningún punto, algo que solo había pasado en Assen (dos caídas) y Aragón (toque con Marc Márquez en la primera vuelta).

"El resultado en Tailandia fue muy decepcionante", admite Quartararo en la previa enviada por Yamaha, antes de explicar el por qué de su retiro. "Después de Tailandia pude centrarme en preparar esta parte final de la temporada".

"He pasado la semana entrenando y preparándome porque las dos próximas carreras son consecutivas y van a ser muy importantes, pero no me siento preocupado. El campeonato está ahora en igualdad de condiciones, así que se trata de hacerlo lo mejor posible, de trabajar bien juntos como equipo y de sumar el mayor número de puntos posible", termina su declaración.

Yamaha pide "actitud positiva"

Desde el equipo se sienten igualmente decepcionados con lo sucedido en Buriram, pero el director deportivo de Yamaha, Massimo Meregalli, pide no pensar de forma negativa.

"La carrera anterior terminó de forma decepcionante para nosotros, especialmente para Fabio, pero con tres grandes premios por delante no es momento de pensar en negativo", pide.

"Tenemos un trabajo que hacer, y lo haremos con una actitud positiva", adelanta Meregalli.

Como pasó con Japón y Tailandia, el Mundial regresa a Australia tras casi tres años de ausencia debido a la pandemia, con la consecuente falta de datos, un hándicap que parece haber condicionado más a la Yamaha que a la Ducati.

"Han pasado tres años desde la última vez que visitamos Phillip Island, así que todos los equipos tienen que repasar los datos de 2019 para encontrar una buena puesta a punto base", advierte, antes de recordar que, antiguamente, las M1 dominaron la isla.

"Históricamente es una pista fuerte para nosotros, se adapta a la M1 y estamos dedicados al 100% a conseguir buenos resultados este fin de semana", zanja el italiano.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 1 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 2 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 3 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 4 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 5 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 6 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing MotoGP 7 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 19 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 22 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 23 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 24 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 25 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 26 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 32 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 33 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 34 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 35 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 36 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 37 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 38 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 39 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 40 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 41 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 42 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 43 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 44 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 45 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 46 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 47 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 48 / 48 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images