Quartararo: "Cuando conduzco me tiembla mucho la pierna"

El piloto de Yamaha se mantuvo la práctica totalidad de la carrera en el cuarto puesto, pegado a Brad Binder, que circulaba tercero, sin que pudiera, ni una sola vez, intentar un adelantamiento. Al final, ambos pilotos cruzaron la meta en eso orden por detrás del ganador, Marco Bezzecchi, y el líder del Mundial, Pecco Baganaia, pero una sanción de tres segundo al de KTM por pisar reiteradamente los límites de la pista, le valió al galo para subir una posición y llevarse la medalla de bronce.

Fabio Quartararo llegaba a Assen lesionado, con una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo, lesión que se produjo el lunes mientras entrenaba corriendo en Amsterdam, pero que no le impidió poder completar su mejor carrera sprint de la temporada.

"Este podio no es cómo lo hubiera deseado", dijo por la sanción a Binder. "Pero estoy contento porque me he visto muy rápido", añadió el de Yamaha.

"Podía ir más deprisa que Brad, pero no pude adelantarle. Esperemos poder hacer una buena salida el domingo, y estar delante", valoró.

La lesión no impidió a Fabio mantener la tensión durante las 13 vueltas de la sprint, por más que estuvo sufriendo.

"Con lo que pillé de medicación me dolió lo mismo desde el principio hasta el final. Lo que más me molesta es que me tiembla mucho la pierna cuando conduzco", explicó.

"Estoy más limitado físicamente, pero eso no me perjudica. No es un circuito con muchas curvas de más de 180º, y el agarre desde el principio ha sido muy bueno", zanjó el chico de la Costa Azul, que mañana volverá a salir cuarto en la parrilla de la carrera principal del fin de semana.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images