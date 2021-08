Quartararo superó con nota el pasado domingo la primera de las dos carreras consecutivas en el Red Bull Ring. El francés se pasó la mañana mirando la previsión meteorológica. Finalmente la lluvia no descargó y el piloto de Yamaha logró una tercera plaza que le permitió ampliar el liderato en el campeonato.

La lluvia sigue amenazando este fin de semana y este viernes fue protagonista en el FP2. La novena posición de Quartararo al final de la sesión no refleja las malas sensaciones de El Diablo, que acabó a más de cinco segundos del mejor tiempo realizado por Iker Lecuona.

"Mis sensaciones por la mañana eran muy buenas en seco, pero en mojado todavía no tengo confianza. Tenemos un problema en mojado que no podemos arreglar y vamos a probar algo realmente diferente, tratando de encontrar si hay una mejora".

"En mojado no me encuentro bien. Al final pude ser octavo [noveno], pero las sensaciones no son buenas. Así que intentaré hacerlo lo mejor posible para mejorar esas sensaciones".

"Tengo la sensación de que no tengo agarre detrás al entrar en la curva, no tengo confianza para hacer el paso por curva. En mojado eso es muy importante. Tenemos que mejorar eso para ser más rápidos en mojado".

Al final del FP1, donde Quartararo se las apaño para terminar sexto y lograr el pase directo provisional para la Q2, el galo sufrió un percance con su moto en la curva 9 que le hizo parar.

"En el cambio de dirección de la 7 a la 8 cambié dos marchas y una de ellas no entró", explicó. "Me he quedado en tercera y en esa curva la tercera marcha no se usa. Noté una bajada de rendimiento y me paré porque sentí que el motor iba cada vez más bajo. No tenía nada en el cuadro de mandos, sentí algo extraño y paré. Revisé todo y estaba bien, así que decidí seguir".

"No tuvimos un problema de motor o de caja de cambios, solo presioné la palanca [de cambios] con poca fuerza y no cambió", finalizó.

