Quartararo: “Ahora veo que sí tenía presión cuando era el líder”

Con seis pilotos jugándose el campeonato del mundo de MotoGP a tres carreras para el final, la presión puede jugar un papel fundamental, sobre todo en cómo la gestiona cada uno de ellos.

Fabio Quartararo, que lideró el campeonato al inicio, perdió la primera posición, la recuperó más adelante y la ha vuelto a perder ahora, admitió este jueves en Valencia que es ahora cuando se ha dado cuenta de la presión que suponía ser el líder de la general.

Precisamente, el francés cedió la cabeza del Mundial a Joan Mir en el doblete celebrado en Aragón, las dos anteriores carreras del calendario, en las que solo sumó ocho puntos.

“Ha sido difícil resetear la mente cuando tienes dos carreras en el mismo circuito y en la segunda retrocedes, no mejoras y tu compañero de equipo hace una de sus mejores carreras, pero he hecho reset. Ahora llegamos a un circuito que me gusta mucho, el año pasado hicimos una buena carrera y llego con una buena mentalidad al último triplete de la temporada”, explicó el de Petronas.

Quartararo aseguró no sentir la presión en los momentos en que mejor le iban las cosas, pero ahora lo ve de un modo diferente.

“La mayor parte de la temporada he estado liderando y no sentía presión, pero ahora que voy segundo si que veo que la tenía. Ahora me siento mucho mejor, siento más confianza. Hay muchos contendientes, no se están sumando tantos puntos como años precedentes. Ahora hay 75 en juego y todos los que estamos aquí (los seis primeros) tenemos opciones para ganar el Mundial. La única manera de abordar la lucha por el campeonato ahora es ir carrera a carrera”, resumió.

“Cuando alguien dice que no siente presión no es así, puedes decir que tienes menos, pero que no la sientes. Si compites y estas en la parrilla, siempre vas a tener presión y dolor de estómago para dar el máximo, es algo positivo. Conforme nos acercamos al final de la temporada la sentimos más. Es algo positivo”, añadió.

La progresión de su compañero de equipo, Franco Morbidelli, está siendo la opuesta a Fabio hasta el punto de ser, ahora mismo, uno de los señalados como piloto a batir.

“Sinceramente, en la última carrera Franco fue muy fuerte, pero no es el piloto a batir. El piloto a batir siempre es el que está delante. Al que hay que ganar es a Joan (Mir), pero el año pasado aquí Maverick fue muy rápido en el test con la moto nueva y me siento confiado. Tenemos buen ritmo con goma gastada, algo que antes no tenía, y en este circuito eso puede funcionar”, avisó.

Tal y como ha informado Motorsport.com, Yamaha y sus pilotos podrían ser sancionados por irregularidades en los motores.

“Es una pregunta para Yamaha, no tengo nada que aportar”, zanjó el chico de la Costa Azul.

Las fotos de la temporada 2020 de Fabio Quartararo en MotoGP