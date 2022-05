Quartararo: "Cuando llegas a MotoGP con 19 años, o lo haces bien o te mandan a SBK"

Cargar el reproductor de audio

Tras un fin de semana sin carreras, el Mundial de MotoGP afronta a partir del próximo viernes el Gran Premio de Francia, el primero desde que Fabio Quartararo se coronó campeón del mundo de la clase reina, con el francés liderando la general y, por primera vez desde la pandemia, con el aforo completamente abierto para apoyar al ídolo local.

"Llegar a Le Mans en esta posición creo que va a ser una locura, no puedo esperar a que empiece el fin de semana", admite el joven corredor de 23 años.

Quartararo debutó en MotoGP en 2019 sin apenas palmarés en las clases intermedias, coincidiendo su eclosión como piloto con la pandemia, por lo que nunca ha tenido un gran premio de casa con los fans volcados con él.

"Tengo muchas ganas de correr allí, realmente nunca lo he hecho con seguidores aparte del primer año, pero no estaba en la misma situación. Era un rookie y estaba tratando de conseguir buenos resultados. Nunca he vivido un gran premio en Francia con los fans apoyándome, ahora voy a llegar como líder del campeonato", además de ser el campeón en ejercicio.

La de Quartararo en MotoGP ha sido una carrera meteórica. Tras no lograr triunfar ni en Moto3 ni en Moto2, el galo subió en 2019 de forma inesperada a la clase reina de la mano del entonces equipo Petronas, satélite de Yamaha, y como claro segundo piloto, tras Franco Morbidelli.

Sin embargo, la figura de el Diablo se ha revalorizado en tres años del cero al infinito, convirtiéndose en el primer francés campeón de MotoGP. Un camino que no fue una alfombra roja para el de Niza.

"Tuve la oportunidad de subir a MotoGP con 19 años, y cuando eres tan joven si no lo haces bien te bajan a Moto2 o te mandan a SBK", explica Fabio.

El chico supo aprovechar el declive de Valentino Rossi, al que sustituyó en 2021 en el equipo oficial Yamaha, la lesión de Marc Márquez o la falta de un referente claro en la parrilla de la clase mayor.

"Yo lo que no quería era bajar a Moto2 ni irme a SBK, quería seguir donde más me gusta, que es MotoGP. Así que, más que aprovechar esas circunstancias, lo que yo tenía en mi mente era quedarme aquí por mucho tiempo, así que yo mismo luché para estar primero en el top 10, luego en el top 5, lograr podios y victorias", añade.

Un camino de superación en el que no ha dejado de aprender continuamente.

"Siempre aprendes, el domingo de Jerez que hice toda la carrera detrás de Pecco (Bagnaia) aprender. A lo mejor no lo sabes, es inconsciente, pero ves cosas que después las aplicas automáticamente", asegura.

Tras un inicio de temporada un poco titubeante con un solo podio (Indonesia) en las cuatro primeras carreras, la llegada del Mundial de Europa le valieron para ganar su primera carrera del curso en Portimao y ponerse líder, una posición que consolidó con el segundo puesto en el Gran Premio de España.

"La de Jerez fue una carrera muy buena para nosotros, no hubo lucha porque sabía que no podía adelantar a Pecco con la goma trasera. Pero supe ser paciente, mantener la presión y aprender a conducir en unas condiciones muy difíciles, porque sufrimos con el sobrecalentamiento de la goma delantera y el calor".

Unos resultados que confirman a Quartararo, de nuevo, como claro candidato a luchar por el título y que le han llevado a ganarse el respeto de todo el paddock, donde ya nadie duda del potencial del francés.

"Cuando ya llevas un título mundial, estas en un equipo oficial, has logrado unas cuantas victorias, vas rápido y eres constante, no diría que tienes el respeto, porque respeto tenemos por todos los pilotos, pero sí tienes un puntito más que lleva a los rivales a pensar: 'cuidado con este que nos va a tocar las bolas'".

