Quartararo: “No sé si soy el piloto más fuerte, pero estamos ahí”

Aunque todos los indicativos apuntan a que las Ducati son las claras favoritas este domingo en el Gran Premio de Italia, lo cierto es que Yamaha históricamente ha cosechado muchas victorias en este trazado de la mano de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, y que Fabio Quartararo, saliendo desde la pole, tratará de seguir esa tradición.

Los números dicen que Quartararo fue rápido en la vuelta seca y también en el FP3 y el FP4, mostrando un ritmo que le mete en la batalla por la victoria.

“No sé si soy el piloto más fuerte, pero estamos ahí, tenemos un buen ritmo. Sobre todo me encuentro bien, no he ido ultra al límite y sabemos que la clasificación es una de mis cosas favoritas y se me da muy bien. Es un buen día para nosotros pero un poco triste por Dupasquier, le dedico la pole”, dijo el francés.

Pese al potencial de Ducati en la recta, Fabio cree que hay sitios del circuito donde se pueden defender bien.

“En todos los sectores de la pista vamos bien menos en el último, en el cambio de dirección ya no da más la moto. En el sector 1 y 3 estamos bastante bien, solo intentaremos hacer una buena salida y tratar de estar con los de delante”, argumentó.

Para este fin de semana, Yamaha estrena el dispositivo de salida en la parte delantera de la moto, que hasta ahora no lo tenían, a diferencia de Ducati.

“Voy a usar los nuevos dispositivos porque es una pista en la que se pueden usar. Todavía no tengo el feeling perfecto, no estoy muy a gusto, pero para hacer una buena salida tenemos que usarlo y en carrera seguro que encontramos las sensaciones más fácilmente”, al ser un holeshot que puede utilizarse también durante la vuelta.

Pese a ello, Fabio es consciente de que en una salida tan larga como la de Mugello, Ducati tendrá ventaja.

“Plantar cara a Ducati en la salida son palabras mayores. Ellos tienen mucha experiencia. No hacemos tantas salidas para ensayarlo, no usamos todo el potencial que tiene el dispositivo. Seguro que cada vez iremos aprendiendo más a utilizarlo y sacarle el potencial”, zanjó.

