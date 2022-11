Quartararo: "No pienso en el título, solo en ganar la carrera"

Cargar el reproductor de audio

Cheste.- El francés, que necesita un milagro, o lo que es lo mismo, ganar la carrera y que el italiano solo sume un punto, no quiere ni oír hablar de combinaciones ni carambolas, solo se marca un objetivo que es cruzar primero la meta de Valencia y, luego, ya se verá.

El primer paso para conseguirlo fue hacer una buena clasificación este sábado y acabar por delante de Pecco Bagnaia en la parrilla.

"Fue uno de los mejores sábados de la temporada. Terminé a solo dos décimas de la pole, y arrancamos cuartos", dijo Fabio Quartararo.

Una posición que, viendo como arrancó Pecco en Malasia, no garantiza nada, pero que le sitúa muy cerca de los que saldrán delante.

"No pienso en el título, sino solo en ganar la carrera", se mostró tajante el de Yamaha.

"Desde el Gran Premio de Alemania que no peleo por la victoria. Estoy muy feliz del fin de semana que estamos construyendo hasta el momento. Tengo muchas ganas de correr la carrera", dijo en clave motivacional.

Para lograr su objetivo, que es ponerse primero, con aire limpio, y poder tirar para tratar de escaparse, el galo cree que está en una buena situación.

"Mañana es el día de arriesgar más que nunca para adelantar. En Misano, el año pasado; estaba mucho más nervioso", dijo recordando cuando logró la corona de campeón 2021.

El de Yamaha sabe que es al última carrera y que no hay que dejarse nada en el garaje.

"Será una carrera en la que habrá que ser agresivo y también inteligentes, por la degradación de las gomas", puso un punto de atención.

Pese a estar en una posición muy complicada, haber llevado la decisión del campeonato hasta el final con una moto netamente inferior a la Ducati, es un gran éxito para el Diablo.

"Pase lo que pase mañana, estaré satisfecho del año que hemos hecho", aseguró.

Fabio tiene ritmo, pero le faltaron unas milésimas para lograr la primera fila, en la que estarán Jorge Martín, Marc Márquez y Jack Miller, quien tratará de contenerle a la espera de que llegue Pecco.

"El punto débil es el primer sector, que son dos rectas, pero, además, nos falta agarre", se lamentó.

Para Bagnaia, con acabar la carrera entre los 14 primeros, el trabajo está hecho.

"Me da igual lo que haga Pecco, por más que la televisión se centre en nosotros. Lo único que puedo hacer es ganar; lo que haga él no me importa", insistió.

"Puedes planear muchas cosas, pero luego llegas a la primera curva y pueden suceder de todo", zanjo el chico de la Costa Azul.

