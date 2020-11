Quartararo: "Tengo claro qué le diré a Yamaha que puede mejorar"

Quartararo logró siete podios en 2019, lo que le llevó a proclamarse mejor rookie del año. Tras haberse quedado a las puertas de la victoria en varias ocasiones, para esta temporada se marcó el objetivo de estrenar su palmarés, algo que logró en el primer Gran Premio de la temporada en Jerez.

El Diablo ganó las dos citas en el trazado andaluz y se convirtió en ese momento en el principal aspirante al campeonato. Sin embargo, la temporada del francés ha ido de mal en peor. En los 12 siguientes grandes premios, de 300 puntos en juego solo ha sumado 77 –19 en las últimas seis carreras–, lo que le llevó perder el campeonato en Valencia y a finalizar el mundial en octava posición –tres peor que en 2019–.

"Es hora de descansar, pero también de pensar en lo que necesito para luchar realmente por el título el año que viene", dijo Quartararo tras la carrera de Portimao. "He hablado con Yamaha, pero lo más importante es que el año pasado no tuvimos ningún problema técnico que me hiciera sentir mal y este año la mayoría de nuestros problemas fueron eso. Creo que he aprendido mucho este año, aunque ha sido una temporada muy difícil. Terminando las últimas seis carreras tan mal, es difícil decir que estoy contento. Es una gran temporada, pero por desgracia no un gran final. Puede ser una experiencia útil para el próximo año. Gané tres carreras en MotoGP, y nunca lo olvidaré".

En 2021, el piloto de Niza cambiará el equipo satélite Petronas por el Monster Energy Yamaha oficial. Para entonces, el #20 confía en que la marca de los diapasones haya corregido todos los problemas que actualmente presenta la M1.

"Seguro que hay una solución. La moto del año pasado funcionaba muy bien. No he llevado la de 2016, pero él [Viñales] dice que iba muy bien. Por lo tanto, hay una solución. Sólo tienen que encontrar una manera de mejorar en lo que nos cuesta y creo que mirando los datos de Franco [Morbidelli], está bastante claro que es el paso por curva y el agarre trasero. Sólo tienen que trabajar en eso y analizar. Creo que Yamaha está realmente motivada porque ven que la moto de 2020 en las últimas carreras fue un desastre".

El galo, que ya se ha reunido con Yamaha, tiene clara la dirección a seguir.

"No tengo mucha experiencia en el MotoGP, pero creo que tengo una idea justa de qué decirle a Yamaha, lo que podemos mejorar. Es bueno decirles que la moto no es genial, que tienen que trabajar, pero también tenemos que creer que hicieron motos muy buenas en el pasado y para mí el año pasado es el mejor ejemplo. Por lo tanto, tenemos que confiar en ellos. Estoy deseando estar allí y tener una reunión para estudiar mis ideas", zanja.

