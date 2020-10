Quartararo: “Si llego a la última carrera con opciones, espero órdenes de equipo”

El joven piloto francés lidera el campeonato del mundo de MotoGP y parece destinado a luchar por el título hasta la última carrera con Joan Mir, de Suzuki. Este jueves, le preguntaron a Franco Morbidelli, compañero de Fabio Quartararo, si le iba a ayudar a ganar el campeonato, y el italiano dijo que no lo contemplaba.

Quartararo estuvo de acuerdo, pero con matices.

“Mi compañero de equipo tiene que luchar por las victorias en cada carrera, lógicamente, pero si llegamos a la última y tenemos opciones de ganar el Mundial, seguro que habrá órdenes de equipo. Si la situación fuera al revés, que él llegara con opciones a la última carrera, yo le ayudaría”.

Sin ayudas: Quartararo y Mir se las apañan solos

Este miércoles, los pilotos de MotoGP estuvieron en un test de familiarización en Portimao, con motos de calle, al que el piloto de Petronas no asistió.

“Quería evitar cualquier tipo de lesión, era arriesgado en ese sentido, dos días antes de un triplete. Ya estuve allí hace años y tendremos un FP1 y FP2 largos durante el fin de semana de Portugal. Además, no era con la MotoGP, por eso pensé que lo mejor era no ir”, explicó.

Precisamente en este test está el probador de la fábrica, Jorge Lorenzo, pero con una moto de 2019. Le preguntaron por el tema.

“Por su puesto creo que tenemos que hacer más test durante la temporada. Jorge hizo el de Sepang y este de Portimao, creo que debemos mejorar eso. Es importante tener información, pero no sé por qué está con la moto 2019. Eso hay que preguntárselo a Yamaha”, dijo.

En 2016, Fabio y Mir coincidieron como compañeros de equipo en el Leopard Racing de Moto3, y solo cuatro años después se están jugando el Mundial de MotoGP.

“La verdad es que ahora estamos mejor que en aquel año, que para mí fue desastroso. Es fantástico haber mantenido la relación. El año pasado fuimos rookies y ahora estamos luchando por el campeonato, así que es muy bonito”.

Un año juntos en el que pudieron conocerse, algo que ahora puede ayudarles en esta lucha.

“Entonces éramos niños, todo ha cambiado mucho, es otro nivel y ahora no sirve para nada que nos conociéramos entonces. No podemos comparar y no ayudará nada”.

Por último, preguntaron a Fabio si ve posible que alguien gane el Mundial de MotoGP sin ganar ninguna carrera.

“En mi caso no, porque ya he ganado carreras, pero cualquier cosa es posible. En un año tan raro y de locos como este puede pasar, así que diría que sí puede ser que Joan sea campeón sin ganar ninguna carrera”.