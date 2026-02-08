Ir al contenido principal

MotoGP Presentación MotoGP

Quartararo se operó el dedo fracturado y Yamaha le espera en los ensayos de Buriram

Fabio Quartararo fue el gran ausente de la presentación de la temporada MotoGP 2026 en Kuala Lumpur, el galo viajó a Barcelona para operarse del dedo fractura el martes en el test de Sepang.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Añadir como fuente principal
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo junto a Paolo Pavesio y Takahiro Sumi, jefes de Yamaha

Foto de: Yamaha

El piloto francés de Yamaha sufrió una caída en la primera sesión del test oficial de pretemporada celebrado esta misma semana en Sepang. Tras el accidente, en el entrenamiento de la tarde el francés volvió a la pista, pese a que estaba dolorido y con un dedo machacado, marcando su mejor tiempo del día, aunque sufrió un problema técnico en su nueva M1 V4 que le obligó a volver a boxes.

Posteriormente se determinó que Fabio Quartararo se había fracturado el dedo corazón de la mano derecha, y ante los problemas técnicos con la moto, el galo decidió subirse a un avión y volar a Barcelona.

Una vez allí, el piloto se sometió a una revisión médica más profunda de la mano afectada y se sometió a una rápida intervención para fijar y estabilizar la fractura del dedo.

La mano de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tras su caída el martes en Sepang

La mano de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tras su caída el martes en Sepang

Lógicamente, Quartararo se perdió el macroevento del lanzamiento de la temporada 2026 de MotoGP antes 20.000 aficionados en Kuala Lumpur, donde la estrella gala cuenta con una legión de fans entregados que le echaron de menos.

"Lo siento mucho, no estoy en Kuala Lumpur para el lanzamiento de la temporada MotoGP. Tuvimos que volver a casa para comprobar si el dedo necesitaba cirugía. Espero que estéis disfrutando de la noche y veros pronto de nuevo. ¡Adiós!", explicó Fabio el sábado a través de una conexión vía satélite con el acto de presentación de la temporada, en el que quiso estar presente a través de un vídeo en directo desde su casa en Andorra.

 

Yamaha le espera para el test y la carrera de Tailandia

El que sí estaba en el escenario a los pies de las Torres Petronas este sábado era el director general de Yamaha, el italiano Paolo Pavesio.

"Fabio no está con nosotros porque se lesionó durante el test", informó el jefe de Yamaha.

"Pero quiero decir que lo está haciendo bien, así que sin duda estará en la parrilla de salida tanto para el próximo test en Tailandia, como en el primer gran premio de la temporada", que se celebra en el mismo lugar el 1 de marzo.

Así pues, el ejecutivo de Yamaha confirmó que Quartararo estará recuperado y volverá al equipo los días 21 y 22 de febrero en los segundos test oficiales de la pretemporada 2026 de MotoGP.

Por si te lo perdiste:

Disfruta las mejores fotos del evento de Kuala Lumpur:

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP 

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP 

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP 

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP 

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP 

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Presentación de MotoGP

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Presentación de MotoGP

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Presentación de MotoGP

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Presentación de MotoGP

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Presentación de MotoGP en Kuala Lumpur

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Presentación de MotoGP en Kuala Lumpur

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Marc Márquez, Ducati Team, Alex Márquez, Gresini Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Moto de Marc Márquez, equipo Ducati

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP 

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP   

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP   

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP   

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Fabio Di Giannantonio, equipo VR46 Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP   

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP   

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP   

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Johann Zarco, equipo LCR Honda

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Gama de bicicletas

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Jorge Martín, Aprilia Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Joan Mir, Honda HRC

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Atmósfera

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Diogo Moreira, Equipo LCR Honda

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Jack Miller, Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Jack Miller, Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Lanzamiento de MotoGP

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP   

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Lanzamiento de MotoGP

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Alex Márquez, Gresini Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Luca Marini, Honda HRC

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Johann Zarco, equipo LCR Honda

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Luca Marini, Honda HRC, Joan Mir, Honda HRC

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Jack Miller, Pramac Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Johann Zarco, equipo LCR Honda, Diogo Moreira, equipo LCR Honda

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Jack Miller, Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Luca Marini, Honda HRC

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Johann Zarco, equipo LCR Honda

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP alza el telón de la temporada 2026 a los pies de las Torres Petronas

