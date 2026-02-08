Quartararo se operó el dedo fracturado y Yamaha le espera en los ensayos de Buriram

El piloto francés de Yamaha sufrió una caída en la primera sesión del test oficial de pretemporada celebrado esta misma semana en Sepang. Tras el accidente, en el entrenamiento de la tarde el francés volvió a la pista, pese a que estaba dolorido y con un dedo machacado, marcando su mejor tiempo del día, aunque sufrió un problema técnico en su nueva M1 V4 que le obligó a volver a boxes.

Posteriormente se determinó que Fabio Quartararo se había fracturado el dedo corazón de la mano derecha, y ante los problemas técnicos con la moto, el galo decidió subirse a un avión y volar a Barcelona.

Una vez allí, el piloto se sometió a una revisión médica más profunda de la mano afectada y se sometió a una rápida intervención para fijar y estabilizar la fractura del dedo.

La mano de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tras su caída el martes en Sepang

Lógicamente, Quartararo se perdió el macroevento del lanzamiento de la temporada 2026 de MotoGP antes 20.000 aficionados en Kuala Lumpur, donde la estrella gala cuenta con una legión de fans entregados que le echaron de menos.

"Lo siento mucho, no estoy en Kuala Lumpur para el lanzamiento de la temporada MotoGP. Tuvimos que volver a casa para comprobar si el dedo necesitaba cirugía. Espero que estéis disfrutando de la noche y veros pronto de nuevo. ¡Adiós!", explicó Fabio el sábado a través de una conexión vía satélite con el acto de presentación de la temporada, en el que quiso estar presente a través de un vídeo en directo desde su casa en Andorra.

Yamaha le espera para el test y la carrera de Tailandia

El que sí estaba en el escenario a los pies de las Torres Petronas este sábado era el director general de Yamaha, el italiano Paolo Pavesio.

"Fabio no está con nosotros porque se lesionó durante el test", informó el jefe de Yamaha.

"Pero quiero decir que lo está haciendo bien, así que sin duda estará en la parrilla de salida tanto para el próximo test en Tailandia, como en el primer gran premio de la temporada", que se celebra en el mismo lugar el 1 de marzo.

Así pues, el ejecutivo de Yamaha confirmó que Quartararo estará recuperado y volverá al equipo los días 21 y 22 de febrero en los segundos test oficiales de la pretemporada 2026 de MotoGP.

Disfruta las mejores fotos del evento de Kuala Lumpur:

