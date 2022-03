El manager de Quartararo "prefiere esperar" a Yamaha

Cargar el reproductor de audio

Desde el inicio de la pretemporada, Fabio Quartararo ha enviado varios mensajes a Yamaha, solicitando con urgencia una mejora en términos de velocidad. Y después de no observar ningún cambios significativo, el francés se muestra desesperado y dubitativo respecto sus opciones al título.

Al amparo de esta situación, no han tardado en surgir los rumores que vinculan al francés con la posibilidad de escuchar otras ofertas. Ante este paradigma, el manager del actual campeón del mundo ha sido firme. Eric Mahé prefiere esperar a ver los progresos de Yamaha antes de tomar una decisión.

"Hablamos del progreso técnico con Yamaha al final de la temporada. Por razones en las que no puedo entrar, no ha sido tan prometedor como se esperaba. En cambio, estamos tratando de evaluar lo que puede ser 2023 en términos del paquete técnico".

Sin embargo, Mahé asegura que, por el momento, "no hay urgencia".

"Como dijo Livio Suppo, Fabio tiene un perfil de piloto interesante", añadió Mahé. "Todavía no estamos ahí, pero estamos pensando en ello".

"Yamaha nos está explicando lo que quiere poner en marcha para el futuro, y una vez que nos lo hayan explicado, nos haremos este tipo de preguntas", contestó en relación al futuro del piloto de Niza.

El imparable crecimiento de Fabio Quartararo en la categoría reina, sumado a su potencial sobre el prototipo, ha llamado la atención de los pilotos y equipos en MotoGP, y Mahé es consciente de que el francés tiene otras alternativas dentro del paddock.

"Personalmente, no hay un objetivo temporal", aclara Mahé. "Lo importante es entender qué pasará en Yamaha en el futuro. Luego ya veremos qué pasa con los demás. Para mí, no hay un plazo real. Es probable que Yamaha diga 'bueno, vamos'. De momento, no es el caso".

Ante la pregunta de si es Quartararo el único que debe decidir, Mahé es sincero: "Yo diría que las claves están sobre la mesa. Dependiendo de lo que ocurra, veremos quién actúa primero", concluyó a los micrófonos de Canal+.