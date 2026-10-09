Quartararo: "Por suerte no me he roto nada; pero tienen que hacer algo aquí con la grava"

Fabio Quartararo volvió a ser el único piloto de Yamaha que se clasificó directamente para la Q2 este viernes en el GP de Indonesia, pero lo que más se recordará fue su fuerte caída. El francés perdió el control de su M1 a gran velocidad y sufrió un largo deslizamiento, aparentemente sin gravedad, pero una vez que llegó a la escapatoria de grava, dio varias vueltas de campana. Salió ileso, pero con un dolor considerable.

"Me duele un poco el lado izquierdo", explicó el 'Diablo' después a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "La caída fue rápida, pero no grave. Lo peor fue al entrar en la grava. Por suerte, no hay nada roto, solo tengo una lesión muscular en el pulgar, así que pude volver a subirme a la moto. Pero mañana me dolerá un poco al levantarme".

"En general voy muy bien en las curvas rápidas, pero sé que la curva 7 de Mandalika es una de las que peor se me dan", reconoció el campeón del mundo de 2021. "Quería tomarla de otra manera e intenté una trayectoria un poco diferente. Quizá me desvié un metro de la trazada ideal".

"Sabemos que es un tramo complicado y, cuando me incliné hacia la izquierda, perdí inmediatamente el control de la parte delantera. Ha sido culpa mía porque me desvié un poco de la trazada, pero estaba probando algo un poco diferente".

A Quartararo le hicieron radiografías que no revelaron ninguna fractura, pero es posible que su pulgar le limite mucho a lo largo del fin de semana. El propio corredor galo lo demostró al presentarse en su encuentro con los medios con una bolsa de hielo para calmar su dolor.

"Me va a molestar. No sé si mucho. Pero es un poco fastidioso, porque el freno trasero lo acciono con el pulgar. Un poco de medicación y se me pasará. Ha sido al hacer esas piruetas cuando me he hecho daño en el pulgar y un poco en el hombro. Pero estoy bien", precisó.

Quartararo, Indonesia Foto de: Germán García Casanova

Los escalones de grava, de nuevo en el foco

Esta caída, a priori insignificante, podría haber tenido graves consecuencias para Quartararo este viernes. El francés considera que las escapatorias de grava de Mandalika son peligrosas, y establece un paralelismo con la lesión que sufrió Marc Márquez en carrera el año pasado.

"Para mí, es lo mismo que le pasó a Marc el año pasado. En mi opinión, si no hubiera habido grava, habría sido mejor y Marc no habría sufrido nada. Hoy he tenido suerte, porque la caída no fue espectacular, pero es peligroso cuando acabas en la grava. Tienen que hacer algo".

"Creo que, como mínimo, hay que poner [la grava] al mismo nivel que la pista, porque creo que está un poco más alta", explicó sobre los escalones, un aspecto sobre el que los pilotos ya se han quejado varias veces, en esta pista y otros trazados. "Cuando llegas, rebotas. Creo que la grava está demasiado alta".

Un ritmo alentador en Yamaha

Tras el incidente, el #20 pudo reanudar la marcha y marcar su mejor tiempo del día, el séptimo en la tabla general. El neumático trasero con carcasa reforzada suele plantear dificultades a la Yamaha, pero la estructura utilizada este fin de semana, idéntica a la vista en Buriram en la apertura del campeonato, le va mejor.

"Sinceramente, después de este tipo de caída, cuando hay que volver a salir y hacer dos vueltas rápidas, no es lo ideal para volver a subirse a la moto, pero me sentía bastante bien. La carcasa parece mucho mejor que la del año pasado, sobre todo en el neumático medio, que tardaba mucho en calentarse. Este año no es tanto así. En cuanto a las sensaciones sobre la moto, vale, falta agarre y capacidad de giro, pero no hay muchas rectas y creo que eso va a ayudar mucho".

"No sé por qué, con la carcasa de Austria, que era también la de Japón, nos cuesta mucho", recordó Quartararo. "Esta es aún más dura y nos va más o menos bien. Creo que está bastante bien. La pista tiene agarre, solo que los demás parecen tener algo más de dificultades, salvo las Aprilia. Sabemos que con estos neumáticos van muy rápido".

Los demás pilotos de la casa de Iwata estuvieron más cerca del Top 10 de lo habitual, y a Quartararo le cuesta explicar este repunte: "No sé por qué ha sido, sinceramente, pero me siento bastante bien sobre la moto. Pero vi que mi ritmo era bastante bueno, así que intenté atacar un poco más. Ese pequeño plus no fue posible. Me siento bastante bien. Solo falta agarre en las curvas, pero hemos tenido carreras con sensaciones mucho, mucho peores".

Fabio Quartararo está bastante satisfecho con su Yamaha en el GP de Indonesia. Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Séptimo este viernes, Quartararo espera mantenerse al mismo nivel el sábado: "En Japón, creo que salí séptimo u octavo, y luego terminé duodécimo. Espero estar en las tres primeras filas de la parrilla, pero ya veremos si podemos conseguirlo. Creo que aún podemos mejorar un poco, porque mi configuración no eran perfecta. En cuanto al pilotaje, me tomé mi tiempo en la primera vuelta cronometrada tras la caída, y perdí algo de tiempo en la segunda. Creo que tenemos un poco de margen, pero está claro que los demás tienen más".

"Sabemos que los sábados los demás siempre consiguen dar un pequeño paso más, así que creo que podemos intentar meternos en las tres primeras filas, o incluso mejor. Para la carrera, pienso que podemos conseguir un buen resultado. No sé cuál, pero creo que podemos estar mucho más cerca que en Japón. En Motegi terminamos a 30 segundos, así que podremos terminar mucho más cerca. ¡Espero!", cerró.