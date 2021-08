Quartararo: "No estoy pensando en la clasificación"

El piloto francés se fue de vacaciones hace más de un mes con una victoria en Assen que le dejó con 34 puntos de ventaja sobre Johann Zarco, segundo en la clasificación. El piloto de Yamaha fue el claro dominador tras las nueve primeras paradas del calendario, pero la temporada de MotoGP se reanuda en un circuito que tradicionalmente no le ha ido bien a las M1.

El pasado año, Quartararo cosechó una octava plaza como mejor resultado en las dos carreras que se disputaron en el Red Bull Ring, aunque un año antes sí que subió al podio (tercero) en su debut en la categoría reina.

A pesar del colchón con el que afrontará la segunda mitad del campeonato, El Diablo dice que no mira la clasificación y que irá "carrera a carrera".

"Estoy muy contento de volver a competir", comenta Quartararo en el comunicado de Yamaha previo al GP de Estiria. "Me lo he pasado bien durante el parón veraniego y me ha venido bien descansar un poco, pero ahora solo quiero volver a subirme a la moto".

"Quiero tomarme la temporada carrera a carrera, así que no estoy demasiado centrado en la clasificación. Mi principal objetivo es hacer un buen trabajo en Austria este fin de semana, así como la semana siguiente. Sabemos que Spielberg no es nuestro mejor circuito del calendario, pero ya he subido al podio aquí, así que sabemos que es posible luchar por las primeras posiciones. Lo haremos lo mejor posible".

Viñales no se pronuncia sobre su salida de Yamaha

El piloto español fue el gran protagonista al inicio de las vacaciones tras anunciar su salida de Yamaha al día siguiente de ser segundo en Assen. Sin haber concretado aún su futuro y después de haber hablado con Motorsport.com durante el test que los pilotos de MotoGP llevaron a cabo en Barcelona en julio, Viñales se centra en la previa únicamente en lo referente al Gran Premio de Estiria.

"Las carreras del año pasado en Austria fueron, como mínimo, accidentadas, y los resultados no fueron los que esperábamos, pero en general las sensaciones no fueron tan malas. Seguro que pondremos el máximo para empezar la segunda mitad de la temporada 2021 de la mejor manera posible. He estado entrenando mucho estas últimas semanas, así que me siento muy bien. Las dos próximas carreras no serán probablemente las más fáciles para nosotros, pero en Assen demostramos que tenemos un gran potencial. En el pasado hicimos buenas carreras en Spielberg, especialmente en 2019, así que creo que podemos volver a hacer un buen trabajo".