Quartararo "no confía" en que Yamaha pueda dar un paso en 2024

Yamaha sólo tiene un podio en su haber en la temporada 2023 de MotoGP, gracias al tercer puesto de Fabio Quartararo en el Gran Premio de las Américas el pasado mes de abril. Además, el francés es su mejor corredor en la clasificación de pilotos, noveno, a 86 puntos del liderato.

Quartararo ya se ha quejado este año de los escasos progresos de la marca de Iwata en su M1 durante los cuatro años que lleva con la marca japonesa. Cuando se le preguntó si Yamaha había empezado a trabajar en su moto de 2024, el galo dijo en Sachsenring: "Son muchos años que estamos esperando algo grande, un gran cambio, así que esperemos que realmente nos puedan proporcionar una moto muy, muy buena para la próxima temporada".

"Pero, por supuesto, no estoy confiado [basándome en] la evolución de los últimos años. Es difícil tener confianza cuando estás luchando por estas posiciones. En la pretemporada trabajaron duro, pero no pudimos encontrar ninguna mejora. Así que sabes que trabajan duro pero no sabes si vas a alcanzar algún cambio. Esperemos que encuentren lo correcto para dar un paso para el final de año y para 2024".

La situación de Quartararo en Yamaha imita a la de Marc Márquez y Honda, ya que la semana pasada en Mugello el ocho veces campeón del mundo pidió una reunión con los máximos responsables de HRC. Así, el francés ha revelado que hizo lo propio con el CEO de Yamaha Motor Company, Yoshihiro Hidaka, en Jerez.

"Ya la tuve [una reunión] con el presidente de Yamaha", dijo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de tener una reunión similar con la dirección de Yamaha a la que Márquez tuvo con Honda.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Alexander Trienitz

"Así que espero que se acelere un poco el proceso y que vea que estamos lejos de las marcas punteras. El presidente estaba allí y yo lo pedí. No estaba previsto, pero lo pedí por mi mentalidad: Soy un luchador, quiero ganar, no quiero estar en esta posición porque creo que nadie en el equipo disfruta luchando por [estos malos resultados]".

El Diablo se clasificó 12º en Alemania tras verse sorprendido por las últimas banderas amarillas de la Q2, antes de perder más posiciones en la salida de la carrera al sprint cuando se vio obligado a cerrar el acelerador cuando Enea Bastianini le cortó el paso.

Quartararo terminó la carrera sin puntos, en 13ª posición: "Ha sido un día duro, durante toda la jornada. La clasificación no ha ido muy bien, sobre todo por los problemas que tenemos desde hace años en las zonas mojadas".

"Mi última vuelta iba mejor, pero nos encontramos con una bandera amarilla. Hemos estado un poco mejor, pero no me sentía cómodo y hoy en la carrera me he quedado atascado y he tenido que cortar. Las sensaciones no eran buenas en carrera. Así que tenemos que encontrar una solución lo antes posible para al menos poder luchar por algo", dijo Fabio al respecto.