Quartararo: "Mi moto empezó a saltar, ha sido caótico"

De las muchas imágenes que deparó la jornada inaugural del Gran Premio de Australia, tanto a nivel climático como de fauna salvaje, una de las más sorprendentes la protagonizó el francés Fabio Quartararo, cuando su Yamaha M1 empezó a dar brincos como si de un kanguro se tratara. Muchas veces, sobre todo esta temporada, los pilotos se han quejado de 'vibraciones' en sus motos, sin diferenciar el fabricantes, lo que lleva a pensar que el problema viene de un componente externo y común, o del exceso de agarre.

"Fue una sesión más que difícil", dijo Fabio al final del día. "Sufrimos un problema con la moto, así que tuvimos que volver a boxes, salir otra vez, entrar otra vez, salir otra vez, entrar otra vez...", expresó con palabras y gestos antes de desvelar que "Fue el embrague".

En su segunda salida a pista, el galo montó un compuesto medio con el que tuvo problemas. "Cuando cogimos un neumático nuevo medio, la moto empezó a saltar. Volví al garaje. Pensamos que era el neumático, así que cambiamos al blando. Hacía lo mismo, así que cambiamos de moto. Era una moto nueva que nunca habíamos probado. Iba bastante bien, pero no teníamos suficientes vueltas para estar realmente al 100%", valoró.

"La moto empezó a saltar mucho. Sólo en la entrada en curva, cuando reducía marchas, para mí era lo más importante. Incluso cuando la moto funcionaba bien, tardé algunas vueltas en sentirme seguro. Ha sido una sesión un poco caótica", admitió.

Quartararo perdió mucho tiempo y, seguramente, eso le pasó factura a la hora de clasificar, terminando 11º, fuera del paso directo a la Q2, por solo 15 milésimas, y además superado por su compañero de equipo Alex Rins.

"La moto funciona bastante bien. No diría que perfectamente, pero estamos ligeramente mejor que en Japón. Creo que tenemos muchas pequeñas cosas que ajustar, pero me siento mejor que hace quince días. Espero que tengamos una buena sesión de clasificación", abundó.

"Creo que es un circuito interesante para nosotros, sobre todo para rodar. Después de eso, tenemos muchos otros puntos en el control de tracción en los que tenemos que mejorar. No creo que esté tan mal".

Quartararo deberá ahora afrontar la Q1 con pilotos muy rápidos y competitivos, como Enea Bastianini, Pedro Acosta, Aleix Espargaró y, en esta pista, Jack Miller.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Si no llueve espero que haya un poco más de agarre en pista, lo que podría ayudar. Creo que tendremos posibilidades de entrar en la Q2", se aventuró antes de entender que no lo tendrá nada fácil.

"Después, tenemos a Acosta, Miller, Johann Zarco también fue muy rápido... Sabemos que la Q1 siempre es un poco lío. No sabes realmente qué esperar. Sé que me sentía bastante bien. Hoy no hemos dado muchas vueltas, por desgracia, pero creo que hemos rendido lo suficientemente bien", lamentaba no haber acabado entre los diez primeros.