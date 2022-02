Quartararo: "Mi futuro está abierto"

Cargar el reproductor de audio

Mandalika .- A 28 minutos de acabar la segunda jornada del test de pretemporada MotoGP en Indonesia, Fabio Quartararo cerró una vuelta en 1.31.564 para colocarse al frente de la hoja de tiempos, en su giro 66 del día.

Sin embargo, en los siguientes minutos, el galo vio como una Ducati (Luca Marini), una Honda (Marc Márquez) y una Aprilia (Maverick Viñales) mejoraban su tiempo, sin que él pudiera responder en los dos siguientes intentos antes de acabar la jornada cuarto con 68 vueltas en el bolsillo, a 275 milésimas de Marini.

“Ducati tiene ocho motos y todos los pilotos van rápido. Tengo que mejorar algo en la vuelta rápida, porque no estoy al nivel que esperaba”, explicó el piloto de Yamaha al final de la jornada, antes de añadir que “en ritmo me siento súper bien, me siento rápido”.

Quartararo volvió a aprovechar la oportunidad de presionar a Yamaha para mejorar la moto antes del inicio de la temporada.

“Evidentemente que esperaba una mejora mayor de la moto, y eso hace que mi futuro esté abierto. Tengo que mirar la mejor opción para mí”, soltó.

El francés habló también de la nueva pista de Mandalika, que está recibiendo criticas y elogios de forma dispar por parte de los corredores.

“En seguridad es uno de los circuitos más seguro. Lo que pediremos es que el circuito esté limpio, porque lo de ayer fue muy peligroso”, zanjó el chico de la Costa Azul.