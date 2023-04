Quartararo no espera grandes mejoras de la Yamaha para Jerez

Fabio Quartararo volvió a tener un fin de semana de luces y sombras en el Gran Premio de las Américas, celebrado el pasado fin de semana en el Circuito de Austin. El campeón del mundo de MotoGP en 2023 volvió a encontrar algo de ritmo para tratar de ser competitivo con una Yamaha que le está trayendo muchos dolores de cabeza, no esta temporada, sino en los últimos años.

Sin embargo, el sábado en la carrera al sprint no pudo conseguir puntos. El francés se fue al suelo cuando estaba forzando para conseguir sacarle partido a la M1. Tras ello, un Quartararo decepcionado declaró que tanto él como el equipo podían ir olvidándose de luchar por el Mundial siempre y cuando la moto siguiera de la misma forma.

Aunque el domingo la carrera principal le salió algo mejor, repitiendo la buena salida del sábado, sin caerse después de forzar y consiguiendo finalizar en la tercera plaza, recortándole 16 puntos a Pecco Bagnaia, que sí se fue al suelo, las expectativas de Quartararo siguen sin ser las mejores. El galo es consciente de que necesita mejoras por parte de Yamaha, no solo en cuanto a velocidad punta se refiere. Y no cree que vayan a venir pronto.

Así, Fabio no fue de lo más optimista al hablar de las mejoras pendientes de cara a Jerez durante la presentación del GP de Francia, en un acto en el que estaba presente Motorsport.com. Esto fue lo que dijo: "Sinceramente, no va a ser muy importante [las mejoras para España] porque no tenemos muchas cosas que probar. Seguro que será muy importante ver si hay algunas pequeñas diferencias. Sé que Cal Crutchlow está haciendo test en Aragón [esta semana], así que ya va a probar lo que tenemos preparado para el test de Jerez, pero desafortunadamente no serán cambios muy grandes".

El cambio que espera el campeón del mundo de 2021 debe ser más profundo y todas las dificultades que describe sólo centran la atención en el motor en línea de la Yamaha, que a día de hoy parece dominado por el resto de la parrilla.

"Sinceramente, no tengo experiencia para diferenciar entre motores V4 o en línea, porque siempre he pilotado una moto que tiene los cilindros en línea. Las diferencias no las sé, pero lo que veo es que las Ducati van mucho más rápido que nosotros, [al igual que] las Aprilia y prácticamente todas las motos que están en MotoGP, así que si esa es la solución para ir realmente más rápido, creo que hay que hacerlo", añadió al respecto.

"Pero después de eso, sé que en las carreras lo más importante es tener la capacidad de adelantar y de momento no la tenemos, eso es lo que nos falta", finalizó.