Quartararo: "Me han dicho que no espere un gran cambio en el motor del test de Valencia"

El francés está a tres grandes premios de terminar su peor temporada desde que debutó en MotoGP, en 2019. Figura el noveno en la tabla de puntos, con solo tres podios en su casillero y ninguna victoria. La crisis por la que transita Yamaha hace difícil imaginarlo a él o a Franco Morbidelli, su vecino de taller, imponiéndose en este 2023. De no hacerlo, la marca de los diapasones se iría de vacío por primera vez en dos décadas (2003).

Fabio Quartararo se encuentra en una situación similar a la de Marc Márquez, con la diferencia de que él no cambiará de aires, al menos hasta que termine su vínculo con Yamaha, a finales del curso que viene. Como ya se ha cansado de repetir, el fabricante japonés tiene una oportunidad para convencerle, y evitar así que busque acomodo en cualquier equipo de la competencia, con vistas a 2025. Eso pasa por una moto que suponga un claro paso adelante respecto de la M1 actual, un prototipo que no solo no está a la altura de las Ducati, las Aprilia y las KTM en lo relativo a su potencia y aerodinámica, sino que, además, ha perdido maniobrabilidad, el aspecto en el que Yamaha había mandado históricamente.

En base a las quejas, la principal debilidad de la moto es la poca pegada de su motor. Un aspecto que hace ya un par de años se intentó corregir con la incorporación, a modo de consultoría, de Marmotors, el grupo de ingeniería liderado por Luca Marmorini, un especialista en propulsores con mucho renombre en la Fórmula 1, que antes de firmar por Yamaha musculó la unidad de potencia de la Aprilia de MotoGP.

En teoría, Yamaha lleva trabajando desde hace muchos meses en la versión del motor de 2024, pero la especificación que desplazó a los entrenamientos posteriores al Gran Premio de San Marino no dejó ni mucho menos satisfecho al campeón del mundo de 2021. Lo peor ya no es eso, sino que sus expectativas para la prueba que se realizará en Valencia, a finales de octubre, tampoco se presenta demasiado halagüeña en lo que se refiere a ese propulsor.

"No he hablado con Yamaha sobre el motor, pero me han dicho que no me espere un gran cambio con vistas a Valencia", dijo un compungido Quartararo.

"Normalmente, el paso adelante será aquí (Malasia), en febrero del año que viene, si es que llega", reconocía el galo, este jueves, ya desde Sepang, donde volvió a hacer una radiografía de los males de su moto.

"La frenada sí que la hemos mejorado, y diría que es el único aspecto de la moto en que estamos a la altura de los demás. Pero perdemos en todas las demás áreas. Las prioridades, para mí, deben ser potencia y aerodinámica. Pero la agilidad siempre había sido increíble, y ahora es un punto débil", añadió el #20, que se plantea el fin de semana paso a paso. Su primer objetivo será meterse, ya el viernes, en el grupo de pilotos que pasará directamente a la segunda criba de la cronometrada.

"El objetivo es meterme en la Q2 el viernes. Luego, terminar como en Tailandia, el sexto o el séptimo, estaría bien en este tipo de circuitos", remachó el Diablo.