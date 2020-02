Quartararo: "Márquez tiene puntos débiles, los he detectado varias veces"

En su debut en MotoGP en 2019, Fabio Quartararo se convirtió en uno de los principales rivales de Marc Márquez, proclamándose mejor rookie y acabando hasta en cinco ocasiones en segunda posición por detrás de él. Esto le valió para que Yamaha le diera una moto oficial este año y para dar el salto al equipo de fábrica el próximo.

El Diablo está llamado a ser uno de los pilotos que luchen por el título en el futuro con Márquez, pero de momento ni siquiera ha sido capaz de ganarle en un mano a mano. El pasado curso, en cuatro ocasiones se jugaron la victoria hasta la última vuelta, y a pesar de que el de Niza lo probó de todas las maneras, en todas ellas salió vencedor el español. En estos enfrentamientos, el #20 pudo estudiar, sin éxito, a su rival, algo que confía revertir en 2020 cuando ya cuente con el mejor material de Yamaha.

A pesar de que en 2019 Márquez se mostró intratable, Quartararo no se achanta por haber sido derrotado en todas las ocasiones hasta ahora, afirmando que tiene controlados los puntos débiles del catalán y que tratará de estudiarlos para sacar tajada de ellos.

"Es cierto que en estos momentos es el número uno", reconocía Quartararo en un entrevista con Moto Journal. "Voy a tener que trabajar duro y ver todos sus puntos débiles. Aunque realmente no hay muchos, he notado algunos. Y es interesante ver que los he detectado varias veces. Podría ser una de las claves para tratar de vencerlo".

Moto Journal

Galería Lista 13º Jorge Lorenzo: 20 años, 10 meses y 5 días (debutó en 2008, con Yamaha Factory Racing) 1 / 13 Foto de: Yamaha Motor Racing 12º: Marco Melandri: 20 años, 9 meses y 2 días (debutó en 2003, con Fortuna Yamaha Team) 2 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11º Dani Pedrosa: 20 años, 5 meses y 26 días (debutó en 2006, con Repsol Honda Team) 3 / 13 Foto de: Repsol Media 10º Chaz Davies: 20 años, 5 meses y 12 días (debutó en 2007, con Pramac D’Antin Ducati 4 / 13 Foto de: Todd Corzett 9º Casey Stoner: 20 años, 5 meses y 10 días (debutó en 2006, con LCR Honda) 5 / 13 Foto de: Team LCR 8º Maverick Viñales: 20 años, 2 meses, y 17 días (debutó en 2015, con Team Suzuki) 6 / 13 Foto de: Suzuki MotoGP 7º Jack Miller: 20 años, 2 meses y 11 días (debutó en 2015, con LCR Honda) 7 / 13 Foto de: Red Bull Content Pool 6º Marc Márquez: 20 años, 1 mes y 19 días (debutó en 2013, con Repsol Honda Team) 8 / 13 Foto de: Repsol Media 5º Aleix Espargaró: 20 años y 1 mes (debutó en 2009, con Scot Racing Team MotoGP) 9 / 13 Foto de: Pramac Racing 4º Fabio Quartararo: 19 años, 10 meses y 19 días (debutó en 2019, con Petronas Yamaha SRT) 10 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3º Iker Lecuona: 19 años, 10 meses y 11 días (debutó en 2019, con Tech3 KTM) 11 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2º Michel Fabrizio: 19 años, 6 meses, y 28 días (debutó en 2004, con Harris WCM) 12 / 13 Foto de: WCM 1º John Hopkins: 18 años, 10 meses y 11 días (Debutó en 2002, con Red Bull Yamaha WCM) 13 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

