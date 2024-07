Quartararo apunta a Márquez como el mejor de la historia sobre Rossi

El debate de quién es el mejor de la historia siempre levanta siempre levanta pasiones en el mundo del deporte, generalmente con dos atletas de referencia defendidos por sus seguidores: Leo Messi o Diego Armando Maradona en fútbol (aunque aquí hay más figuras en el debate), Michael Jordan o LeBron James en baloncesto, Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic en el mundo del tenis...

El motorsport no es una excepción. Pasa en la Fórmula 1, una cuestión intensificada ahora con qué lugar ocupará Max Verstappen en el escalafón, y también en MotoGP. Aunque en el Mundial de Motociclismo generalmente ha habido más contexto al respecto: no son pocos los que señalan a Valentino Rossi como el 'GOAT' (Greatest of All Time), tanto por lo que ha hecho en pista, con nueve títulos mundiales, como por lo que ha hecho fuera, transformando el campeonato y llevándolo a una dimensión de la mano de Dorna que no se había visto antes. Lo que se traduce, entre otras cosas, en que en todas las gradas siga estando presente el amarillo del #46 incluso después de retirarse.

Sin embargo, la irrupción de Marc Márquez en el panorama de MotoGP ha trastocado un poco ese punto de vista. Después de la década prodigiosa que ha firmado desde que llegó a la categoría reina en 2013 -únicamente empañada por las lesiones que le han afectado desde 2020- y que está buscando repetir en Ducati, el ocho veces campeón del mundo ha ganado adeptos que le señalan como el mejor piloto de la historia.

Y no hablamos solamente de fans o de opinadores del paddock, sino de rivales que han competido con él en estos años. El último en sumarse a la lista ha sido Fabio Quartararo. En declaraciones al canal de YouTube de la marca 'TwoJeys', el francés, que siempre ha mostrado una gran admiración por el #93, le ha elegido como el mejor piloto histórico, a pesar de que, como ha señalado, también le gusta mucho Rossi.

El de Niza fue cuestionado por si es cierto que Márquez es capaz de frenar más tarde que el resto de sus rivales, lo que aprovechó para abordar el debate: "A ver, es un mito. Marc es, para mí, el mejor piloto de la historia. Y mira que me gusta Valentino".

"Ha ganado menos títulos, pero desde que Marc llegó a MotoGP hasta ahora... Me acuerdo que en 2014 ganó las diez primeras carreras. Y dices, 'a ver, este tío, ¿quién es?'. Y lo más fuerte es que lo pones en agua, en seco, con viento, con condiciones malas o buenas... Va siempre muy rápido. Para mí es un ejemplo de cómo es como piloto", siguió.

"Dices, '¿cómo es posible su agresividad?'. A lo mejor yo soy más suave, pero cuando lo ves parece que va un segundo y medio más rápido que tú", siguió el #20 para terminar con su argumento, defendiéndolo de forma clara.

Precisamente, este debate de quién es el mejor piloto de la historia de MotoGP se avivó hace unas semanas, cuando Jorge Lorenzo compartió su Top 5 en el podcast 'The Wild Project', de Jordi Wild. El cinco veces campeón del mundo de motociclismo colocó a Valentino Rossi en primera posición, "por lo que ha significado en el motociclismo, por su carisma", seguido de Marc Márquez, de Giacomo Agostini, de Mick Doohan y de él mismo, "por números" y porque se "pulió mucho".