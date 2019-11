Quartararo: “Estoy listo pero todas las Yamaha, Dovizioso y Márquez, también”

Sepang.- El francés había sido el más rápido en los entrenamientos libres hasta el FP4, en el que se vio superado por su compañero Franco Morbidelli, ambos del equipo Petronas que corre en casa y que les había pedido la pole.

A esa presión se añadió la que trató de meterle Marc Márquez durante la Q2, cuando le esperó en pista, se puso a su rueda y estuvieron rodando lento, mucho tiempo, buscando el de Honda que Fabio le llevara en su vuelta lanzada.

Al final el español se fue al suelo y el francés cerró un giro apoteósico para llevarse su quinta pole de la temporada.

Fabio celebró con rabia su éxito, tanto que se arrancó la visera del casco en la vuelta de celebración.

“No sé ni como he arrancado la visera, me he excitado un poco demasiado”, explicaba Quartararo tras conseguir la pole.

“Es una de las poles mas especiales, sin duda, es el gran premio de casa para el equipo, nos han metido un poco de presión para que la lográramos y lo hemos hecho”, admitía el joven piloto del Petronas.

El Diablo no ha querido entrar en las jugarretas de Marc para meterle presión.

“He cambiado de neumático rápido porque quería salir solo, pero cuando he salido del box justo estaba Marc, así que ha sido difícil pero hemos conseguido hacer esa vuelta tan buena.No lo pensaba, pero después de una semana muy difícil tras la caída de Australia estoy contento con lo que hemos hecho”, argumentó.

Sobre esa lesión, Fabio dijo que no va a condicionarle.

“Físicamente me duele al andar, en la moto no tanto, pero me duele cuando me bajo.No habrá problema, para la carrera tomaremos algo para el dolor”.

Sobre los rivales que espera en carrera, Fabio amplió el abanico.

“Franco va muy fuerte, Viñales también, las Yamaha en general, Marc y Dovi están ahí, será una carrera muy divertida, seguro”.

“Estamos listos, tenemos dos opciones de goma, media y dura, dependerá de la temperatura”.

Quartararo busca la primera victoria en la temporada de su debut en MotoGP.

“No es la vez que más fuerte me siento para ganar, eso fue Silverstone, pero aquí tenemos un ritmo muy bueno y el objetivo es pelear por el podio”, zanjó.