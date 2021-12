"Quartararo es tan popular entre sus rivales porque no necesita enemigos"

Con el francés pasa algo difícil de ver en el campeonato y en el deporte en general: no encuentras a nadie que tenga una mala palabra sobre él. Incluso sus rivales directos en la pelea por el título, caso de Pecco Bagnaia, se alegraron por él cuando se proclamó campeón del mundo en Misano.

De hecho, Bagnaia, que posibilitó el alirón al rodar por el suelo cuando lideraba aquella carrera, fue uno de los primeros en felicitar al Diablo, en la vuelta de regreso al taller.

Cuando uno recurre a personas próximas a Fabio Quartararo para que lo definan, todas coinciden en sus adjetivos: es divertido y un buen tipo, alguien que tiende a ver el vaso medio lleno. “Pienso a menudo en la gente que tiene un trabajo duro de verdad, o en aquellos que cada día tienen que hacer algo que no les gusta. Eso es incomparable con nosotros. Incluso cuando los resultados no eran buenos era feliz en la vida”, reconocía el nuevo campeón del mundo en una entrevista a Motorsport.com, concedida el día después de su entorchado. Al margen de proyectar buen rollo, Yamaha ve en esa positividad uno de los puntos fuertes de su nueva joya.

“Ese es uno de los puntos fuertes de Fabio. Es un muy buen tipo, y además tiene la habilidad de ir muy rápido, de ser agresivo cuando lo necesita y de adelantar cuando es lo que debe hacer. Siempre aporta una gran positividad al colectivo”, reflexiona Jarvis, director de la marca de los diapasones.

Para el ejecutivo existen dos tipos de corredores. Por un lado están aquellos que, como Valentino Rossi, siempre identificarán una figura contraria para ofrecer lo mejor de ellos mismos. Y luego está la segunda tipología, con Fabio entre ellos, que no precisan de ese archienemigo.

“Hay pilotos que necesitan un enemigo para dar su mejor versión, para destruir a sus oponentes. Fabio no es así. Él no busca enemigos, sino rivales con lo que competir. Si Fabio es tan popular entre los demás pilotos es porque él no necesita crear esos enemigos”, añade Jarvis, que cree que el Mundial tiene en Quartararo, por su personalidad, a un más que decente heredero de Il Dottore tras la retirada del italiano.

“Es bueno para MotoGP el tener a un campeón con esa personalidad y espíritu. Eso no es fácil de encontrar. Si conseguimos mantener eso, seguramente nos irá bien en la era post Rossi”, prosigue el británico, al tiempo que también destaca las facilidades que le ha dado el chico de Niza, en el día a día. “A lo largo de mi trayectoria he trabajado con algunos pilotos que me lo han puesto muy fácil, y otros mucho más complejos de gestionar. Lo que ocurre es que aquellos que son buena gente normalmente no ganan. En ese sentido, Fabio es el campeón que me lo ha puesto más fácil a la hora de trabajar”, expone Jarvis. El jefe de la marca de los diapasones, de cualquier forma, quiere poner de manifiesto las diferencias entre el momento en que el #20 llegó a la escudería oficial de Yamaha, de cuando lo hicieron, por ejemplo, Rossi (2004) o Jorge Lorenzo (2008).

“Fabio llegó a Yamaha en un momento menos complejo que cuando lo hicieron Valentino y Lorenzo. Valentino también fue muy positivo y una persona con la que era muy agradable trabajar. Pero cuando se unió a nosotros ya era cinco veces campeón. Y Jorge apareció cuando Vale ya había ganado tres títulos con nosotros y era la referencia. Fabio llegó en una etapa muy distinta, estaba más fresco y era menos complicado de llevar”, remacha Jarvis.

Lin Jarvis (derecha), junto a Fabio Quartararo 1 / 18 Foto de: Yamaha MotoGP El campeón del mundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 18 Foto de: Dorna