Quartararo presiona a las Ducati liderando el Warm Up de MotoGP en Austria Fabio Quartararo fue el más rápido en la sesión de Warm Up del Gran Premio de Austria de MotoGP, en un claro aviso de que no piensa rendirse ante el poder de las Ducati, que ha colocado a cinco motos entre las seis primeras casillas de la parrilla de salida.