Quartararo lidera el FP1 de Valencia en números de campeón

Cheste.- Esto no ha hecho nada más que empezar, pero la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia arrojó un resultado que solo puede invitar a vivir fuertes emociones pensando en un escenario similar en la carrera que este domingo decidirá al campeón del mundo de MotoGP. Fabio Quartararo lideró la sesión con un mejor tiempo de 1.31.399, algo que podría esperarse antes de arrancar el fin de semana, no siendo tan normal que el actual líder y claro favorito al título, el italiano Pecco Bagnaia acabó 17º, a 0.600 del galo, una posición que si sucediera en carrera le dejaría fuera de los puntos y, por tanto, le llevaría a perder el campeonato por solo dos puntos. Una anécdota, a estas alturas del fin de semana, pero que alimenta el morbo de la decisión final.

Segundo de la sesión terminó Marc Márquez, el corredor de Honda, que no corre en este circuito desde 2019 y que marcó un tiempo de 1.31.434, a 35 milésimas de Fabio, antes de sufrir una caída en la curva 2 a falta de 23 minutos para el final de la sesión cuando el neumático blando delantero que calzaba no aguantó cerrándose la dirección de la Honda. El catalán no sufrió mayores daños y pudo regresar al box subido a su moto antes de regresar a pista para los últimos 18 minutos de entrenamiento. El top 3 lo cerró Brad Binder, con al KTM, mientras que la primera Ducati en la hoja de tiempos fue al de Jack Miller, cuarto, por delante de Alex Rins, con la Suzuki, Johann Zarco, Jorge Martín, Miguel Oliveira, la Aprilia de Aleix Espargaró, que volvió a tener problemas técnicos en su moto, y Joan Mir, que cerró el top 10 del FP1.

Luca Marini fue undécimo y Raúl Fernández, en su despedido de KTM empezó 12º, por delante de Franco Morbidelli y Enea Bastianini, que aún lucha por ser tercero del Mundial. Las Honda de Alex Márquez y Pol Espargaró fueron 18º y 19º.

Clasificación FP1 de MotoGP: