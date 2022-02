Quartararo: "El año que viene espero a Pedro Acosta en MotoGP"

Cargar el reproductor de audio

Fabio Quartararo se convirtió en campeón del mundo de MotoGP con solo 22 años la pasada temporada, acabando con una sequía de títulos para Yamaha que se arrastraba desde 2015. El francés lo logró en su primer año en el equipo oficial de la fábrica de Iwata, y en su tercer curso en la clase reina.

Diez podios, cinco victorias y otras tantas pole position en 18 grandes premios, le valieron al joven corredor francés para asegurarse su primer campeonato del mundo, en el que mantuvo una cerrada lucha, sobre todo en la segunda parte de la temporada, con el italiano de Ducati Pecco Bagnaia.

Un título que sobre el papel convierte a'el Diablo' en el primer favorito para reeditar la corona mundial, algo que no considera que sea una presión extra.

"La presión era más por ver si podía conseguir este sueño. Pero cuando ya lo he conseguido, ahora la motivación es mayor por hacerlo otra vez. Yo voy a hacer como el año pasado: empiezo esta temporada como si no hubiera ganado nunca y quiero ganarlo. No es una presión suplementaria decir que tengo que ganar otra vez sí o sí", explica el piloto de Niza en una entrevista que puede verse en la plataforma de streaming DAZN, que tiene los derechos, un año más, del Mundial de MotoGP que empezará a emitirse en directo la próxima semana desde Qatar.

Pese a que su gran rival el pasado año en la lucha por el campeonato fue Bagnaia, el piloto francés es plenamente consciente de que un Marc Márquez recuperado físicamente será el rival a batir.

"Marc ha sido la referencia de los 10-15 últimos años, así que yo creo que es algo especial luchar con Marc. Tengo ganas de luchar con él este año", reconoce.

"No tengo que demostrar nada a nadie, pero el placer de luchar con Marc es diferente a hacerlo con otro piloto. Cuando luchas con él, ves otra cosa, ves más que a un piloto, ves a un tío que ha sido seis veces campeón de MotoGP y ganarle a él es otra cosa".

Fabio, que brilló extraordinariamente en el CEV antes de llegar al Mundial, nunca pudo demostrar sus cualidades en las categorías intermedias, en las que está emergiendo un protagonista con nombre propio, el español Pedro Acosta.

"Me ha sorprendido mucho, el año que viene le espero en MotoGP", dice del murciano, que fue campeón de Moto3 en su primer año y que como rookie, afronta Moto2 partiendo ya como el gran favorito.

La promoción de Fabio antes de cumplir los 20 años a MotoGP, en 2019, tras dos irregulares cursos en Moto2, abrió de alguna manera la puerta a una generación de jovencísimos talentos que están elevando el nivel de la clase reina, que este año contará con cuatro nuevos rookies, entre los que Fabio destaca a Raúl Fernández.

"Como piloto es el que más talento tiene, pero después dependerá de muchas cosas. Bezzecchi ha ido muy rápido, está Di Giannantonio también, está Remy. A Darryn (Binder) le cuesta un poquito más porque al final ha subido de Moto3 a MotoGP, pero a mí en Sepang me sorprendió bastante. Será una buena lucha", en referencia al título de rookie del año, que el chico de la Costa Azul ganó en su primer curso entre los grandes.

