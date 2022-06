Quartararo: "Ser la referencia me carga de energía, no me supone ninguna presión"

Cargar el reproductor de audio

En menos de seis meses, Fabio Quartararo (Niza, 23 años) ha pasado de por tres estados de ánimo distintos. Del estallido de emoción y alegría que supuso la consecución de su primer título de MotoGP, al cabreo tras comprobar que Yamaha no era capaz de muscular el propulsor de la M1, para terminar en una fase de aceptación de la situación, que casualmente ha coincidido con la reaparición de su mejor versión. En esa dinámica que le ha llevado directamente hasta el liderato de la tabla de puntos, el Diablo atendió hace unos días a Motorsport.com.

Pregunta: ¿Qué efecto tendrá usted la renovación con Yamaha?

Respuesta: Pues diría que ninguno. Nunca pensé en ello al entrar en los circuitos, y por eso no quería hablar del tema. Nunca lo tuve en la cabeza. Estoy muy contento de poder seguir otros dos años en Yamaha, donde el proyecto va bien y creo que podremos hacer grandes cosas juntos.

P: Hacía tiempo que su renovación se daba por hecha, pero usted lo negaba. ¿Hasta qué punto llegó a peligrar su continuidad?

R: La decisión la tomé hace poco. Hasta el último momento contemplé todas las opciones. Cuando alguien se inventó que había firmado, nosotros estábamos en conversaciones con varios equipos. Mucha gente habló antes de tiempo porque estaba logrando buenos resultados con Yamaha, pero eso no era lo más importante. Yo quería el mejor proyecto, y cuando noté la entrega de la marca, el interés real, entonces firmé.

P: ¿Cómo lleva el tener a toda una marca en su mano?

R: Es espectacular. Ver todos los esfuerzos para que me quede me confirma que estoy haciendo un buen trabajo. Sabemos que la moto no está a su mejor nivel, pero ver a un fabricante así de motivado para retenerme es una sensación estupenda.

P: ¿Todo lo que le pide a Yamaha es más motor?

R: Yamaha sintió el riesgo de perderme, y lo único que pido es más potencia. Están centrados en ello. Todos los pilotos pedimos muchas cosas, pero lo que yo quiero es más potencia.

P: ¿Cómo lleva ser la referencia tan evidente de la marca y el campeonato?

R: Es que me gusta, no lo veo para nada como una presión negativa. Me carga de energía y me quita presión. Eso me demuestra que estoy haciendo un buen trabajo, y a la vez me impide relajarme porque no quiero que eso cambie. No lo digo porque usted me lo pregunte, sino porque siento que tengo mucha menos presión que el año pasado. Y no es que entonces tuviera mucha, porque hacía lo que podía. No me veo con la obligación de defender un título, sino con la voluntad de ganarlo.

P: ¿Hasta qué punto es preocupante que usted sea el único que va rápido con esta moto?

R: Yo no lo veo como algo preocupante, porque este año ya no puedo comparar demasiados datos con las demás Yamaha. Ya sé dónde están mis límites y los de la moto.

P: Usted va por la vida como un tipo feliz. ¿Qué le sugieren esos deportistas de élite que también se ganan muy bien la vida pero que, sin embargo, parecen estar cabreados permanentemente?

R: Yo hago el trabajo de mis sueños, ni siquiera lo considero un trabajo. Mi familia tiene salud y yo me gano bien la vida, así que no tengo ningún motivo para estar enfadado. Yo no juzgo a nadie, pero hay pilotos que se quejan y no saben la suerte que tienen. Y no lo digo solo por los de MotoGP, sino también por los de Moto2 y Moto3. Incluso cuando pasaba por momentos difíciles, que evidentemente me afectaban, siempre fui feliz. Al final, tengo la suerte de poder hacer lo que más me gusta. Hay mucha gente que trabaja en cosas que no les gustan, cobrando, además, muy poco dinero. Y la mayoría de ellos, no se quejan.

P: ¿Ha hablado con Marc Márquez?

R: Un poco. Marc es uno de los pilotos del paddock con el que mejor me llevo. Pasa por un momento difícil, pero esperemos que vuelva como antes. He aprendido mucho de él y quiero seguir aprendiendo.

P: ¿Tiene ganas de ver qué puede hacer el Quartararo campeón del mundo contra la mejor versión de Márquez?

R: Por supuesto. En 2019 fue el año en el que más disfruté. Esas dos carreras que hice con Marc, en Misano y en Tailandia, en las que me jugué la victoria con él a pesar de ser un novato en MotoGP, fueron algo muy bestia. Yo acababa de llegar a la categoría y me disputaba la carrera con ocho veces campeón del mundo. Casi significa más eso que el título. Aquel año, la mayoría de gente pensaba que la presencia de Fabio Quartararo en MotoGP no tenía ningún sentido. Por eso fue tan importante.

P: Qué le ha pillado más por sorpresa: ¿las dificultades de Pecco Bagnaia y Ducati, o la inercia de Aleix Espargaró y la Aprilia?

R: La inercia de Aleix. Ya, en Qatar, donde terminó el cuarto, vi que conducía de forma distinta, por cómo adelantaba. Allí pensé: ¿Qué ha pasado aquí? En Argentina, su moto tenía un agarre que yo no había visto en mi mida, pero él supo aprovechar la oportunidad. Hay que hacer lo que él hizo allí: vuelta rápida, pole y victoria. Lleva cinco podios en seis carreras.

P: ¿Le gusta ir en moto fuera de los circuitos?

R: No, no me gusta, lo veo muy peligroso. No tengo carné ni intención de sacármelo de momento.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team 18 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 19 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 22 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 23 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 24 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 25 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 26 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 32 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 33 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, equipo Ducati 34 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, equipo Ducati 35 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 36 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 37 / 39 Foto de: Marc Fleury Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 38 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, equipo Ducati 39 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

(Pulsa aquí si no te aparece el podcast o no se te reproduce)