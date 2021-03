Quartararo: "Si hay una Ducati en la recta, nos pasará"

Pocos minutos antes de que Jack Miller triturase el récord del Circuito de Losail, Fabio Quartararo había hecho lo propio. El australiano rebajó el estratosférico registro del francés por solo 80 milésimas, anotándose el mejor tiempo del día. El 1:53.183 del australiano dejó al tercero, Maverick Viñales a más de tres décimas, y al cuarto, Johann Zarco, por encima de las siete.

Más allá del tiempo, donde Ducati mete miedo es en velocidad punta. Zarco estableció un nuevo récord en Losail cuando alcanzó los 352,9 km/h, mientras que Miller o Jorge Martín también superaron la barrera de los 350 km/h.

En cambio, la mejor Yamaha en velocidad máxima fue la de Valentino Rossi, que fue pillada a 343,9 km/h. Este déficit de casi 10 kilómetros por hora se presenta prácticamente infranqueable para los pilotos de la marca de los diapasones.

"Este es uno de los circuitos donde tengo un poco de miedo, porque todavía tengo que resolver algunas cosas en la moto", reconoció El Diablo. "No me siento cómodo para adelantar. Tenemos que mejorar, porque en la recta, si hay una Ducati, por desgracia, nos pasará".

"Tenemos que encontrar la manera de volver a adelantarles y tratar de abrir una brecha. Si miras los tiempos por vuelta, [Johann] Zarco y [Jack] Miller están delante. No es fácil, pero no puedes ganar 20 caballos de potencia en el motor", señalaba en la línea de su compañero Viñales.

Quartararo arrancó la tercera jornada con problemas, pero supo resolverlos en la segunda mitad y acabó contento con el ritmo, aunque no pudo dar réplica al tiempazo de Miller.

"La primera parte del día fue difícil, hice cinco vueltas, paré 45 minutos, diez vueltas, paré 45 minutos, y mi ritmo no era muy bueno. Luego cambiamos algunas cosas, el ritmo mejoró y mi pilotaje también. Hemos progresado mucho en el ritmo. Hicimos un 1:54.3 con unos neumáticos que tenían 15 vueltas. Mi vuelta fue una de las mejores que he hecho. Jack fue un poco más rápido, pero estoy muy contento con el día. Me sorprendió mi tiempo, pero también el de Jack. Creo que vamos en la dirección correcta, pero que todavía nos falta algo. El chasis de 2021 es bueno, no haces un 1:53'.2 si no te encuentras bien", remachó.

