En el primer día del arranque del Mundial de 2023, Fabio Quartararo terminó solo tres décimas por detrás de Jack Miller, el más veloz. Tras un invierno irregular, con emociones encontradas; en el que pasó de la decepción de los test de Malasia al subidón del cierre de la pretemporada, en este mismo circuito de Portimão, el Diablo cree que su M1 no está como para tirar cohetes, pero tampoco tan mal como el curso pasado a estas mismas alturas.

El nuevo motor le ha inyectado algo de músculo al prototipo de la marca de los diapasones, circunstancia que le permite a su jefe de filas plantearse unas maniobras de ataque impensables hace unos meses. A pesar de ello, adelantar a las ocho Ducati que pueblan la parrilla no será nada fácil si tenemos en cuenta su endiablada velocidad.

"Estoy feliz pero no mucho. Estoy tres décimas detrás, pero di mi máximo. No sé de dónde podemos ganar algo más. La sexta es nuestra posición en estos momentos", resumió el francés.

"Cuando me subo a la moto me siento bien, pero cuando veo a los demás encuentro cosas que nos faltan. El año pasado empezamos en un punto y allí nos quedamos. Es clave optimizar la moto. Una décima hace la diferencia", añadió el corredor de Niza, antes de redundar en ese mensaje. "En 2022 comencé frustrado la temporada porque Yamaha no había mejorado. Esta vez sí lo ha hecho, pero no lo suficiente", argumentó el campeón del mundo de hace dos años, muy consciente de la exuberancia y el poder de las Ducati.

"Me entra dolor de cabeza al imaginarme en carrera en medio de las Ducati. Es verdad este año no lo tienen tan fácil para adelantar como lo tenían el año pasado, pero nosotros tenemos que generarnos esa posibilidad", remachó el #20, que aventajó en nueve décimas, casi un segundo, a Franco Morbidelli, su compañero en el taller oficial de Yamaha.

Sobre la estrategia a seguir durante el fin de semana, el galo apostó por ir de menos a más, y tratar de buscar el mayor rédito posible el domingo: "Si tengo que apostar lo hago por la carrera larga, la del domingo, antes que por la sprint".

