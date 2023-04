Cargar el reproductor de audio

El francés clasificó séptimo en parrilla y pudo hacer una buena salida para mantener la posición e incluso escalar una plaza para colocarse sexto en las primeras vueltas de la carrera sprint del Gran Premio de las Américas, celebrada este sábado.

Fabio Quartararo, campeón del mundo 2021, mostró durante algunos momentos destellos de aquel piloto rápido y dominador de hace dos años, pero una caída en la quinta vuelta, a mitad de carrera, le dejó fuera de combate.

"Cuando estoy detrás de alguien eso no nos ayuda. No puedo ni adelantar ni pelear. Después de caerme, no estoy motivado. No podemos rodar con otros. La frenada es el único punto en el que puedo ganar, pero te la juegas varias veces y al final te caes", resumió el galo.

Quartararo no logra hacer funcionar la Yamaha y cuando viaja en grupo pierde toda opción.

"Para nosotros es peor tratar de seguir a alguien. Nuestra forma de lograr una vuelta rápida es distinta a la del resto. Necesito paso por curva", dijo.

"El problema es la diferencia de estilos cuando estaba detrás de, por ejemplo, Aleix Espargaró o Alex Márquez (con los que estuvo luchando), conducimos de manera totalmente diferente y no puedo aguantar, los puntos de frenada cambian y no puedo pasarles, así que te lleva a cometer errores. Al final he dado mi máximo y así están las cosas", se lamentó.

El problema sigue siendo que las características de la Yamaha no acaban de ser óptimas.

"Evidentemente que la M1 tiene que cambiar. No he notado una mejora de la moto en cuatro años. Hay que cambiar algo más que un escape. Ni la velocidad fue igual a la de las primeras carreras", se quejó.

"Para añadir tanta aerodinámica tienes que disponer de motor. Estas motos no parecen ni siquiera motos, sino cohetes".

De no haberse caída, no se sabe hasta dónde hubiera podido llegar el francés.

"No me ha sorprendido mucho la caída, cuando vas empujando tanto en los límites, cuando frenas tanto, notas la goma que se va deformando, ya sabes que no va a aguantar mucho, pero he pensado que quería luchar por estar delante sin pensar en las consecuencias, no quiero luchar por la sexta posición, he dado verdaderamente mi máximo".

"Ahora mismo el objetivo es encontrar velocidad y una manera de luchar con ellos (Ducati), como tenemos la moto ahora mismo del campeonato nos podemos olvidar, no podemos ni pensar en ello. Solo podemos encontrarnos mejor y buscar una solución para poder estar con ellos en carrera", zanjó apesadumbrado el chico de Niza.

Quartararo, es ahora mismo 13º de la general del Mundial, con 18 puntos, 36 menos que el líder Marco Bezzecchi, y 35 menos que Pecco Bagnaia, que es segundo de la general.