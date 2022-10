Quartararo: "En Tailandia nos equivocamos, no me preocupa, sabemos lo que pasó"

Cargar el reproductor de audio

Phillip Island.- El líder del campeonato del mundo se fue de Tailandia sin dar explicaciones por la floja actuación que le llevó a terminar 17º en la meta, sin puntuar y perdiendo prácticamente toda la ventaja que tenía al frente de la general, que ahora se ha reducido a solo dos puntos.

Aunque el francés no dio explicaciones, sí lo hizo su compañero de marca Cal Crutchlow, que habló de un problema en las presiones de los neumáticos que complicaron el pilotaje de las Yamaha, algo que acabó confirmando Fabio Quartararo.

"Esperaba una carrera mucho mejor en Tailandia, la verdad. Cometimos un error desde el principio, comenzando con una presión (en los neumáticos) muy alta. El final de la carrera me resultó duro, decidí no hablar con los medios, me disculpo por ello. Fue especialmente duro, no tenía las sensaciones, fue muy duro", reiteró el galo.

En esta nueva situación, muy presionado por Pecco Bagnaia, Fabio llega a un circuito en el que no se corre desde 2019 y en el que, en su última carrera, fue derribado por Danilo Petrucci en la primera vuelta.

"Phillip Island es uno de mis circuitos favoritos, es muy rápido, en 2019 me torcí el tobillo en el FP1 y me tuve que saltar muchos entrenamientos, y en la segunda curva de la carrera me fui a la hierba, no fue una buena experiencia", recuerda.

Con solo dos puntos de ventaja ahora, Quartararo deberá gestionar un apretado final de temporada con tres carreras por delante.

"Tenemos que pensar en el Mundial, pero quiero tomármelo de carrera en carrera, al final es como si empezara el campeonato, no solo veo a Pecco como rival, también están cerca Aleix Espargaró, Jack Miller y Enea Bastianini. No estamos tan separados, el top 3 un poco más cerrado, pero hay que pensar carrera a carrera", explica su estrategia.

La mayor ventaja, si no la única, de Fabio respecto a sus rivales es haber sido el único que ha ganado un campeonato hasta ahora, lo que le otorga una experiencia en ese sentido.

"Sí, sobre todo 2020 fue un año en el que iba rápido, teníamos problema con la Yamaha, pero siempre conseguía fijarme en mi primer rival, que era Joan Mir, y el año pasado gané porque me di cuenta que tenía que ser fuerte en todas las circunstancias. El título del año pasado y la experiencia me ha permitido mantener la calma estos dos años en circunstancias difíciles".

La conclusión tras la carrera de Tailandia es que Fabio tuvo dificultad con la lluvia, que puede estar presente también en Australia.

"Este año hemos ido bien en todas las condiciones en mojado, Indonesia fue especial, me sentí bien allí, en Portimao también, en Japón no iba tan bien, en Tailandia cometimos un error. No me preocupa, sabemos lo que pasó y estamos preparados para ello".

Aunque la Yamaha siempre ha ido bien en este circuito, el francés no cree que eso le vaya a ayudar.

"En realidad ha sido bastante divertido este año, a principio de año dijimos cuando llegábamos a Mugello o Barcelona que iban a ser difíciles y nos llevamos muchos puntos, cuando decimos que un circuito nos va a ir bien, nos pasa algo extraño, no pienso en si hay circuitos buenos o malos, ya todos son iguales para todos".

Para Fabio, el australiano es uno de sus circuitos favoritos.

"El escenario es único, puedes ver el océano y hay curvas híper rápidas, la 3, la 7, la 8, la 9, la última, es un circuito muy rápido, por eso nos encanta a todos los pilotos".

Una de las características del trazado es que no ofrece ventaja al dispositivo trasero de altura, lo que iguala más las cosas.

"Es un circuito en el que no se utiliza tanto el dispositivo trasero, creo que no lo vamos a usar aquí, no hay problemas de caballito. No marca la diferencia en este circuito", confirma Quartararo.