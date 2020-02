Quartararo: “Me cuesta muchísimo hacer una salida buena con el holeshot”

Doha.- El francés se ganó, con el fichaje para 2021 por el equipo oficial, una M1 full factory para esta temporada, la última con el equipo satélite de Yamaha. Ese cambio, producido durante el test de Sepang, sembró ciertas inquietudes que se acentuaron el sábado en Qatar, cuando el francés solo pudo ser 8º en la hoja de tiempos.

Sin embargo, Fabio Quartararo volvió hoy a su performance habitual al pulverizar el crono y acabar la jornada en lo más alto de la tabla con un tiempo de 1:54.038, muy cerca de traspasar la barrera del 54.

Pero más que a una vuelta seca, en lo que está trabajando y asombrando el joven piloto de la Costa Azul es en su ritmo de carrera, manteniendo un paso muy competitivo y sostenido, lo que lleva a preguntarse si queda margen de mejora.

“El margen de estar delante en la carrera y jugarse el podio o la victoria, eso siempre te da un plus de estar mejor, pero estamos rodando muy bien, con un ritmo muy cerca de los mejores, cada vez me encuentro mejor y el equipo entiende cada vez mejor la moto y la sabe poner mejor a punto”, explicó el galo al final de la jornada en conversación con Motorsport.com.

En su segundo año en MotoGP, El Diablo deberá acoplarse a una moto nueva respecto a la del pasado año, y se le preguntó por el cambio.

“No tengo mucha experiencia en MotoGP, pero desde el año pasado noto muchas cosas, solo que me cambien algo un poquito enseguida me da un feeling diferente, esto lo tengo desde hace muchos años, es un punto muy positivo. Me ha costado bastante la adaptación a esta moto, pero ya tenemos experiencia en rodar con una MotoGP, pero con esta M1 me ha costado un poco, a los oficiales también. La diferencia es que ellos empezaron con la nueva moto en noviembre y nosotros en Malasia, tenemos más que aprender pero hemos dado pasos adelante cada día”.

Una de las novedades de Yamaha este año es el sistema holeshot, que baja la suspensión trasera en las salidas.

“Llegará un momento en que saldrá solo, apenas lo hemos probado cuatro veces, pero en el gran premio podemos hacer dos ensayos después de cada sesión y nos acostumbraremos. De momento me cuesta muchísimo hacer una salida buena, la hacemos bien, pero tiene que ser mejor comparado con los demás que tienen este sistema, nos falta un plus”, dijo.

“Lo difícil es la manera de gestionar el embrague y el gas, en cada salida te cuesta, y ahora hay que adaptarse a este nuevo sistema, cómo sueltas el embrague y juegas con el gas, porque es una manera completamente diferente de hacer una salida a como estábamos acostumbrados”, zanjó el chico de Niza.