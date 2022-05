Quartararo, muy crítico con la decisión de continuar la qualy de Mugello

Cargar el reproductor de audio

La polémica clasificación de MotoGP se disputó bajo una amenaza de lluvia. Mientras los truenos retumbaban en el circuito de Mugello el sábado por la tarde, con la Q1 comenzando inicialmente con neumáticos de lluvia antes de cambiar a los slicks, los comisarios seguían ondeando banderas de lluvia.

Solo hubo una caída en la clasificación, cuando Marc Márquez - que anunció el sábado que Mugello será su última carrera en el futuro inmediato debido a una nueva operación en su brazo derecho - se vio atrapado en esos parches húmedos al comienzo de la Q2, provocando una bandera roja tras ir al suelo en la segunda curva y dejar su moto destrozada y en llamas.

Finalmente, la sesión de la Q2 se completó con neumáticos lisos, y Fabio Di Giannantonio aprovechó su ventaja para conseguir una sorprendente primera pole.

Ante esta situación, Fabio Quartararo considera que la naturaleza del circuito de Mugello debería haber llevado a la Dirección de Carrera a retrasar el inicio de la clasificación, especialmente para permitir que las condiciones fueran más seguras.

"Esta tarde, creo que las condiciones eran realmente peligrosas", dijo el piloto de Yamaha, que saldrá el domingo desde la sexta posición.

"Realmente no fue una buena decisión hacer lo que hicimos. No es normal salir a la pista, la más rápida de la historia, cuando no sabes si vas con la lluvia, si vas con el slick, no sabes qué esperar", añadió." En esta pista, no podemos esperar a que pase algo para posponer o esperar. Así que para mí no fue una buena decisión salir a la pista con las condiciones que teníamos".

"En este circuito, que es una pista tan larga, puede estar húmedo allí, seco aquí, y empiezas aquí y está seco, pero vas a la curva 8 o a la curva 9, las curvas donde llegas cerca de 100 km/h o más, entras súper rápido y no conoces las condiciones, no es una gran sensación".

El piloto de Aprilia, Aleix Espargaró, que saldrá un puesto por detrás de Quartararo, también se ha hecho eco de los comentarios del francés y ha añadido que el hecho de que los comisarios siguieran mostrando las banderas de lluvia cuando había dejado de escupir al final de la Q2 provocó confusión.

"La clasificación fue muy peligrosa, extremadamente peligrosa", aseguró Espargaró. "Para mí era bandera roja. Sacamos bandera roja por cuestiones de seguridad, ¿no? Hoy era de bandera roja".

"No tienes ni idea de lo que va a pasar. Y luego, en la segunda parte de la clasificación, casi no llovía en ningún sitio, estaba bastante seco, por eso los tiempos por vuelta eran tan rápidos.