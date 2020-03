Quartararo: "Correr con Rossi y ver su telemetría es un sueño"

Fabio Quartararo tomará en 2021 el relevo de Valentino Rossi en el Monster Yamaha. El francés fue la revelación del pasado curso y la marca los diapasones se apresuró a atarle este invierno, dándole además material oficial para este año.

Al piloto del Petronas le costó adaptarse los primeros días a la M1 de 2020, pero al cierre de la pretemporada en Qatar se le vio perfectamente acoplado.

"Después del test de Qatar terminé realmente satisfecho. Fue el momento en que me sentí mejor con la Yamaha. Pensé que de inicio, podría haber sido protagonista. Mi ritmo era increíble y podía luchar por el podio", dijo Quartararo a Sky Sport Italia.

El Diablo empezará la temporada como una de las referencias de la categoría, una situación completamente distinta a 2019.

"Recuerdo que cuando me presenté como rookie en lost test de Malasia ni siquiera fui fuerte. Cuando hice la pole en Jerez me di cuenta de que me miraban diferente, tal vez allí comenzaron a considerarme como alguien que podía ganar una carrera", señala.

El chico de Niza deslumbró en su estreno en la categoría, quedando en muchas ocasiones por delante de los dos pilotos del equipo oficial.

"Para mí ha sido un sueño poder compartir un año con Rossi y ver una vuelta de su telemetría. Recuerdo que coincidimos en el FP1 de Qatar, fue emocionante. Espero que siga en MotoGP", comenta.

Quartararo está pasando el confinamiento por el coronavirus en Andorra, donde aguarda con impaciencia una temporada en la que espera conseguir su primera victoria en MotoGP.

"Para mí lo importante es hacer tantas carreras como sea posible para que el Mundial sea válido. Si tenemos que hacer 15 carreras seguidas, va bien aunque sea a puerta cerrada, con pena por los aficionados que verán las carreras por la televisión", concluyó.