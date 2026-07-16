Quartararo: "He conseguido en Sachsenring el mejor resultado posible"

Aunque la crisis de resultados de Yamaha, que aún está en su primer año de desarrollo del novedoso motor V4 que el resto de fabricantes de MotoGP tiene más que rodado, no invita a pensar en buenos resultados, lo cierto es que algunos fines de semana hay chispazos que dan a la casa de Iwata un empujón. Fue lo que hizo Fabio Quartararo en el pasado Gran Premio de Alemania, para irse al parón veraniego con buen sabor de boca.

Después de que saliera de Assen con dos Top 10, el circuito de Sachsenring esperaba al 'Diablo'. El francés no empezó del todo bien el fin de semana, al no clasificarse de manera directa en la jornada del viernes (15º) en la Práctica. Su posición en parrilla la arregló el sábado, al superar la Q1 y ser sexto en la Q2.

Eso le permitió foguearse desde el principio en posiciones delanteras, en una pista como la teutona, donde es muy difícil adelantar. En la sprint del sábado, fue capaz de arañar un punto con un buen noveno puesto. Para la carrera larga del domingo, Quartararo esperaba repetir el mismo resultado, si era posible. Pero los incidentes que hubo delante (las caídas de Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez, sobre todo) le permitieron acabar séptimo, para llevarse un buen botín de 9 puntos.

El campeón del mundo de 2021 explicó cómo fue su carrera para él, en la que pudo medirse de tú a tú con grandes figuras: "Tuve una gran pelea con Jorge Martín", declaró ante los medios, entre ellos Motorsport.com. "Casi nos tocamos en la curva 3, luego tuve un contacto con él en la curva 5, y después él fue un poco optimista en la 8. ¡Pero no me quejo! Son carreras".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Salíamos súper mal de la curva 7 por nuestra falta de agarre, y de hecho, Jorge, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta me adelantaron en ese punto. Después, me quedé en la misma posición toda la carrera", siguió.

Con todo, Quartararo salió de Sachsenring contento, y ante todo satisfecho, habida cuenta de los problemas que arrastra su M1: "Es un buen resultado. Mi objetivo era terminar noveno porque tenía exactamente el mismo ritmo que en la sprint. Ya habría sido un resultado excelente. Y Alex y 'Diggia' se cayeron, así que acabamos séptimos. El objetivo era la novena plaza".

"Al principio de carrera, se ve que estamos realmente en dificultades", añadió Quartararo en 'Canal+ Francia'. "Tuve la oportunidad de ver a pilotos que luchan por victorias este año. Veo claramente dónde nos faltan cosas, pero creo que logré el mejor resultado posible", prosiguió.

El viernes, Quartararo estaba por detrás de Jack Miller, que entró directo en la Q2. El galo no estaba contento con el set-up de su moto y recuperó sus reglajes base el sábado. Eso le devolvió su ventaja habitual sobre sus compañeros de marca.

"El viernes, quería los reglajes que usé en la carrera larga, pero el equipo quería probar algo diferente, lo que habíamos hecho en Assen. El sábado por la mañana volvimos a esta moto y fui más rápido, así que algo no iba bien el viernes. Pero estuvo bien ver que Jack pasaba directo a la Q2; de hecho, tenemos un pilotaje bastante similar", cerró el francés, que se va de vacaciones 14º de la general, con 55 puntos.