El francés mostró un gran ritmo de carrera durante los tests de pretemporada, que se vio refrendado en el fin de semana de Portugal, pero a una vuelta la Yamaha se mostró una moto ineficaz y eso condicionó la posición en parrilla y el resultado final.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Argentina, le preguntaron a Fabio Quartararo cuál es el problema que impide desplegar toda la potencia del nuevo motor de la M1, sobre todo a una vuelta.

"¿Cómo explicarlo?, no lo sé, porque nosotros tampoco lo sabemos. Pero de todas formas, lo que es seguro es que con lo poco que hemos cambiado la moto este año, hemos mejorado bastante, sobre todo en los tiempos por vuelta, pero tenemos que usar más potencia en las fases de aceleración. Podríamos usar más potencia, pero no podemos por el efecto caballito. Es algo en lo que estamos trabajando. Pero sinceramente, el problema [es] que no podemos hacer una vuelta de clasificación realmente buena, no sabemos por qué", expuso el de Yamaha.

Lógicamente, le insistieron para que explicara por qué no pueden usar toda la potencia y si realmente no la usa.

"No. Realmente no puedo explicarlo todo, porque creo que es algo más confidencial. Pero de todas formas, es un problema principalmente de la potencia que todavía tenemos, y [también está el hecho de que] no podemos usarla como queremos especialmente en los momentos en los que no estamos en límite de motor, [cuando] necesitamos más aceleración pero estamos rodando. Es un problema que realmente nos hace decir que en clasificación no podemos realmente marcar buenos tiempos por vuelta y en carrera no podemos realmente hacer adelantamientos", trató de descifrar lo que parece un embrollo.

Pese al galimatías en el que se encuentra Yamaha con su nuevo motor, explica las diferencias.

"Es mejor que el del año pasado. Pero luego, cuando estoy con las Aprilia y las Ducati, no podemos acercarnos. Ni siquiera podemos mantener el rebufo. Ellos también han mejorado, pero a nosotros nos falta [algo]. Es cierto que aún quedan pasos por dar", trató de animarse.

Por normativa, los motores están sellados para toda la temporada.

"Sabemos que no podemos hacer nada con el motor y tendremos que encontrar una solución para intentar usarlo como sea. No va a ser fácil, pero estamos trabajando en ello y aún quedan 40 carreras, 20 grandes premios, así que tendremos que mantener la calma porque es fácil enfadarse", avisó.

Pese a que intenta mantener la calma por esta situación, no es fácil conseguirlo.

"Sí, estoy más sereno. En este momento somos claramente inferiores a Aprilia y Ducati sobre todo, pero hay que mantener la calma, no pensar demasiado en ello, porque en este momento es fácil fijarse en estas dos marcas. Por ahora, sigo centrado en nosotros e intento [sacar] nuestro mayor potencial".

"De momento no veo ninguna pista en la que podamos mejorar. Quizá en Jerez puede ser mejor... Es una pista pequeña, Sachsenring, Assen. Son circuitos en los que se va rápido, circuitos que me gustan y creo que el potencial de la moto no es tan importante, pero el año pasado en clasificación nos sacó medio segundo Pecco Bagnaia. Es favorable en ritmo pero tampoco es la mejor pista".

Ante esta situación, Fabio admite que no puede sacar solo la situación adelante.

"Siempre, siempre, puedo hacerlo mejor, y por eso siempre intento sacar lo positivo. Sé muy bien que no somos perfectos, así que sé que siempre puedo mejorar cosas a nivel personal. No creo que haya una sola persona que pueda hacerlo todo, pero con todo el personal que tenemos, creo que si todo el mundo puede poner un poco de su parte para hacerlo mejor podemos salir adelante", zanjó el chico de la Costa Azul.

