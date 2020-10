Alarmante accidente de Quartararo en el FP3 de Aragón

El francés fue proyectado al aire por su Yamaha, después de que el tren delantero de su moto perdiera agarre y lo volviera a coger, circunstancia que derivó en una fuerte sacudida.

Tras el duro impacto contra el suelo, el Diablo rodó por la grava hasta detenerse, y allí fue atendido por las asistencias. En un primer momento, el corredor del equipo Petronas trató de ponerse en pie y caminar, pero los fuertes dolores en la pierna izquierda fruto de la rebrincada –a tenor de las imágenes que ofreció la televisión– le hicieron desistir de su intento y tumbarse en la camilla que le llevó hasta la ambulancia.

En un comunicado posterior del equipo se dijo: "El piloto está bien. Tiene dolor en la cadera, pero las radiografías confirmaron que no hay ninguna fractura".

El propio piloto aseguró "estoy bien", cuando salió del centro médico y se espera que vuelva a subirse a la moto en el FP4, pese a estar dolorido.

El director médico del Mundial de MotoGP, Ángel Charte, confirmó que no hay fractura para Quartararo.

“Ha sido una caída fuerte, en el centro médico le hemos hecho placas, ha salido resultado normal. La contusión es importante, tuvo ayer una caída en la cadera derecha y ahora la izquierda. Tiene un gran hematoma y tenemos que ver la evolución, no descarto hacerle más pruebas depende de cómo evolucione. En principio el diagnostico parece claro. Se aplicará hielo y antiinflamatorios. No hay ninguna fractura y trataremos los tejidos blandos y el golpe. Vamos a ver la evolución despacio. No tiene porque no salir a la FP4, lo iremos viendo minuto a minuto”, confirmó el doctor.

Quartararo, que ya sufrió el viernes una fuerte caída, lidera actualmente la tabla general en MotoGP, con 10 puntos de ventaja sobre Joan Mir, el segundo, y con 18 sobre Maverick Viñales, el tercero.

Morbidelli, el más rápido

Al margen del accidente del #20 que evidentemente monopolizó la atención del entrenamiento, Franco Morbidelli, su compañero de equipo, fue el más rápido de la práctica, con algo más de cuatro décimas de margen sobre Cal Crutchlow (segundo), Pol Espargaró (tercero) y Joan Mir, cuarto.

El quinto más rápido, Alex Márquez, ya se quedó a más de medio segundo de Morbidelli, por más que, por primera vez desde que compite en MotoGP, se ganó el pase directo a la segunda criba de la cronometrada (QP2).

Resultados del FP3 del GP de Aragón 2020 de MotoGP: