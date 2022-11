Quartararo: "¿Bagnaia nervioso? Y más que se va a poner"

Cargar el reproductor de audio

Cheste.- Las opciones de que el piloto de Yamaha vuelva a ser campeón del mundo este año son quiméricas, pero tras liderar el FP1 en Valencia este viernes y acabar el día por delante de Pecco Bagnaia, el líder del certamen, en la hoja de tiempos, el chico de Niza mantiene que "hasta la bandera a cuadros, todo puede pasar".

Fabio Quartararo es de los que se encuentra cómodo antes los medios, sabe manejarse en varios idiomas y se divierte entrado al trapo con cualquier cuestión, este viernes, el galo pasó un rato divertido imaginando situaciones en la definición, el domingo, del campeonato, demostrando que está muy tranquilo.

El francés lideró el primer entrenamiento con Pecco situado más allá de la 15ª posición, un resultado que el domingo le permitiría retener la corona al de Yamaha, que acabó muy sonriente la sesión.

"Sí, estábamos riendo un poco porque con el equipo hablamos que ese resultado ya lo firmábamos ahora, pero era broma. Lo importante será el domingo. Es un resultado un poco esperanzador, pero al mismo tiempo totalmente ficticio siendo solo viernes. Como ya he dicho, no gano desde la carrera de Alemania (junio) así que lo primero que por lo que quiero luchar es por conseguir ganar. Pase lo que pase, quiero tener todas las armas y hacer lo mejor para poder luchar el domingo por la victoria".

Lo que está claro es que durante la primera jornada de libres en Valencia Bagnaia protagonizó varias salidas de pista, parecía que estaba un poco nervioso.

"Me da igual. A ver, está nervioso, mejor. Y más se va a poner a medida que se acerque la carrera, que es lo normal. Por su puesto que como más nervioso esté, mejor para mí, pero yo tengo un objetivo claro, no es que yo pueda acabar el quinto, tengo una misión que no es nada fácil sabiendo los problemas que tenemos con la moto y tengo que estar concentrado, no me puedo dormir. Siendo honesto, no tengo ninguna presión, pero también es verdad que solo me vale un resultado, aunque me lo estoy tomando diferente que si fuera a mitad de temporada".

Con una moto claramente inferior a las Ducati, para Quartararo haber alargado el Mundial hasta la última carrera ya es una victoria, a partir de aquí cualquier escenario puede suceder.

"El escenario para mi es muy fácil: intentar hacer una buena salida, intentar estar primero e intentar ganar la carrera, eso es lo que yo quiero hacer. Lo que pasará detrás, porque espero no tener a nadie delante, ya es otro cosa. Pero mi objetivo está claro".

Ganando la carrera, Fabio necesita que Bagnaia termine 15º o se caiga, así que no es difícil imaginar que si pasa esto último todas las Ducati irán a por el francés para impedirle ganar.

"No deseo nada malo a nadie, pero este ha sido un poco el resumen del año 2022, así que no me da ningún miedo. Nada es imposible, hay que creérselo hasta que acabe la carrera. Siempre puede pasar algo hasta el último segundo, lo hemos visto muchas veces y en muchos deportes, yo voy a luchar hasta la bandera a cuadros".

Se habla mucho de las órdenes de equipo y todos asumimos como normal ya que los pilotos de Ducati vayan a dejarse pasar si Bagnaia lo necesita. Una cosa es no molestar o poner el peligro a Pecco, que puede entenderse, y otra dejarse pasar, algo que va contra el espíritu del deporte.

"Ya veremos si eso acaba pasando, pero dejarse pasar no debería pasar en nuestro deporte".

Por último, le plantearon a Fabio una posibilidad imaginaria, llegar a la última vuelta de la carrera con él y Pecco luchando por la victoria, en ese momento la cabeza puede jugar una mala pasada y cruzarse los cables, y a cualquiera se le podría ocurrir tirar a su rival… "Mira lo que pasó entre Zinedine Zidane y Marco Materazzi", respondió entre risas el galo, recordando al cabezazo que le dio el astro francés al italiano en la final del Mundial 2006.

