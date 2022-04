Quartararo: "Las primeras vueltas fueron una auténtica pesadilla"

Cargar el reproductor de audio

El francés se estuvo quejando de las prestaciones de la Yamaha 2022 durante toda la pretemporada y el noveno puesto con el que saldó el arranque del curso en Qatar parecían confirmar los pronósticos, por más que el corredor se mostraba rápido en los entrenamientos y exhibía un gran ritmo de carrera.

En Indonesia, hace dos semana, apoyado en unas condiciones de mojado que igualaron las maquinarias, Fabio se alzó con un segundo puesto que el catapultó al tercer puesto de la general (27 puntos), entonces liderada por Enea Bastianini (30) seguido de Brad Binder (28).

Sin embargo, en el Gran Premio de Argentina Fabio Quartararo volvió a sufrir al manillar de su M1 y solo pudo cruzar la meta octavo, en parte gracias a las caídas de algunos pilotos que circulaban por delante, como Johann Zarco o Pol Espargaró, y a una distancia considerable del ganador de la carrera, Aleix Espargaró, que le superó en más de 10.2 segundos.

"Este año nunca se sabe qué esperar en las carrera, pero por supuesto no imaginaba tener a Aprilia y KTM en las dos primeras posiciones del campeonato. Pero después de la pretemporada todo el mundo era súper rápido, Aleix ha sido muy rápido desde el primer día este año", dijo Quartararo al final de la carrera.

"Estamos viendo muchas sorpresas, pero lo que no me esperaba es que estuviéramos así, aunque no diría que lejos, porque estamos a diez puntos", dijo el galo, que ahora es quinto de la general con 35 puntos.

Lo único positivo para Quartararo, es que los teóricos grandes favoritos al título, como son Pecco Bagnaia, Joan Mir y, si le respetan las lesiones, Marc Márquez, ningunota subido este año aún al podio, y todos van por detrás de él en la general.

"Es una buena noticia, pero no me esperaba estar sufriendo tanto", insistió.

El francés dejó escapar una buena oportunidad de poner distancia con sus máximos rivales, pero arruinó sus opciones en la salida.

"Sinceramente, mi salida no fue la mejor, estaba sexto en parrilla, me mantuve séptimo en la primera curva, pero en la contrarecta me adelantaron y básicamente las tres primeras vueltas fueron una pesadilla, no tenía agarre y la 6 es una curva que es realmente fácil de tomar porque básicamente debes tratar de mantener la mayor cantidad de gas posible, pero tratando de no sobrecalentar el neumático. Pero tienes a todos esos tipos delante de ti y en este tipo de curvas se te van, es puro agarre", se quejó de la falta de grip, una vez más, de la Yamaha.

"Así que las tres primeras vueltas fueron un desastre, perdí todas las posiciones y después de tres, cuatro vueltas, el agarre mejoró ligeramente".

Una vez estabilizada la carrera, Fabio se vio en la 12º posición, peleando con Zarco.

"Adelantar era difícil y enseguida sentí que el agarre no era el mismo. Esto es extraño porque haces todos los entrenamientos, te sientes muy bien, y luego llega la carrera y es totalmente diferente. Por eso es realmente frustrante".

Otro factor que no jugó a favor de Quartararo fueron las características del circuito.

"Bueno, esta pista no es la mejor tampoco para Yamaha, porque la recta es bastante enorme", dijo. "Pero he hecho todo lo posible y no me he rendido, pero hacerlo mejor hoy era difícil, porque perdí muchas posiciones al principio".

"Pero para ser sincero, no creo que cometiera ningún error, simplemente, cuando los otros tienen mejor agarre que tú, pueden preparar mejor los adelantamientos".

2Por tanto, creo que por esa razón también perdí tantas posiciones y, por desgracia, no teníamos control trasero. Así que desde la vuelta de calentamiento ya sabía que iba a ser difícil", zanjaba el chico de la Costa Azul.

