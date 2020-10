Quartararo: "Para mí luchar por el podio sería bueno"

Fabio Quartararo pasó de ser evacuado en camilla a estar celebrando la pole en cuestión de tres horas. El francés sufrió una violenta caída cuando estaba a punto de finalizar el FP3 y se llevó un fuerte golpe en la pierna izquierda.

Después de ser trasladado al centro médico del circuito en ambulancia y ser examinado, los doctores determinaron que no había ninguna fractura.

“Estoy un poco dolorido, por la mañana me dolía el lado derecho (de la caída del viernes) y ahora el izquierdo. No estoy bien del todo, pero sobre la moto no me duele mucho. Cuando estás concentrado no piensas en ello, solo cuando no estoy pilotando. Lo más importante es que podremos aguantar en la carrera”.

Crónica de la clasificación del GP de Aragón: Quartararo logra la pole medio cojo en Aragón

El Diablo fue proyectado al aire por su Yamaha, después de perder agarre en el tren delantero y volver a recuperarlo.

“He frenado un poco más fuerte en ese punto, muy poco más, se me ha levantado la rueda trasera y cuando ha caído ha empujado a la delantera. Tenemos el warm up de la mañana y tenemos que ir con cuidado por el frío", explicó.

El piloto del Petronas recibió el OK de los doctores para salir en el FP4 y probar su estado físico.

"He querido hacer una salida larga en el FP4 para ver cómo estaba físicamente y ha ido bastante bien. Tomaremos algo antes de la salida y con la adrenalina seguro que se me pasa rápido”, afirma.

A pesar de conseguir la pole, Quartararo no se ve favorito para ganar.

"Con la carrera a las tres de la tarde habrá buena temperatura, por lo que podemos hacer algo bastante bueno. Para mí, luchar por el podio sería algo muy bueno. Es un circuito que me cuesta mucho, el ritmo nos ha costado. Maverick puede mantener la goma trasera y al resto nos cuesta más lograrlo. Tenemos que encontrar algo para solucionar eso. Tratamos de hacerlo más suave, pero perdemos más que él. Tenemos que analizar muy bien los datos para ver dónde perdemos y poder estar ahí luchando con él”, zanja.

