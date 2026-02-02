Quartararo: "A día de hoy no tengo nada firmado"

Fabio Quartararo es uno de los hombres más interesantes del momento, como se ha demostrado este lunes en el circuito de Sepang, el lugar en el que tendrán lugar los primeros ensayos colectivos de la pretemporada de MotoGP 2026, del martes 3 al jueves 5. Y lo es por la exclusiva revelada hace unos días por esta web, Motorsport.com, referente a su futuro: el 'Diablo' dejará Yamaha y correrá con la otra fábrica japonesa de la parrilla, Honda, a partir de 2027.

Así, al formalizar la contratación del galo, HRC ha sido una de las primeras marcas en mover ficha en un mercado de fichajes vibrante, en el que Jorge Martín ha ultimado, precisamente, su fichaje por Yamaha para las dos próximas temporadas, como también pudo saber en exclusiva Motorsport.com, y en el que Pedro Acosta correrá en el equipo oficial de Ducati como compañero de Marc Márquez, dejando sin sitio a Pecco Bagnaia.

Este lunes, en un encuentro con los medios de comunicación previo al test de Sepang, en el que también estaba presente nuestra web, Quartararo, que ya ha corrido en la pista en dos días previos en el marco del Shakedown, se refirió a la información de su futura marcha a Honda. El muchacho nacido en Niza confirmó que, en efecto, la casa del ala dorada es una de las fábricas con la que está discutiendo su futuro, pero indicó que "aún" no ha firmado ningún contrato por el momento.

"Honda es uno de los equipos con los que estoy hablando. Tomaré el tiempo que necesite para tomar la decisión con vistas a 2027, pero a día de hoy no tengo nada firmado. Tengo la gente adecuada a mi alrededor", comenzó diciendo.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Además, el #20, campeón del mundo en 2021, valoró positivamente el hecho de tener el suficiente renombre y caché como para tener a más de una marca interesada en hacerse con sus servicios: "Cuando era joven aprendí que la mayor presión que puedes tener a tu alrededor es la de no tener equipos que te quieran. Eso da miedo. Tener opciones es un placer".

Por último, hablando del mercado de cara a una temporada 2027 en la que llegará un nuevo reglamento técnico y los neumáticos Pirelli que apuntan a barajar las cartas de la parrilla de la clase reina, Quartararo dejó claro su objetivo. El piloto de 26 años no priorizará lo económico, sino lo deportivo: "Es una apuesta para mí, pero también para todo el mundo. Todo el mundo te tratará de convencer. La gente puede decir lo que quiera; no se trata de dinero, sino de volver a ganar", remachó.