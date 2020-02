Qatar cierra la pretemporada de MotoGP con tres días de test

Los pilotos de MotoGP afrontan desde este sábado las últimas tres jornadas de pruebas antes de que eche a andar la temporada. El test, además de servir para ultimar el desarrollo de las motos con las que se arrancará el campeonato, permitirá trabajar para encontrar una base de puesta a punto de cara al Gran Premio que se disputa en el mismo escenario en apenas dos semanas.

El test de Qatar permitirá comprobar si como vimos en Malasia, Yamaha y Suzuki se han convertido en las principales alternativas al dominio de Honda, y si Ducati ha conseguido encontrar soluciones a los problemas que tuvieron con el nuevo neumático de Michelin.

El fabricante de Borgo Panigale contará con varias novedades en este test. El propio Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, anunció que estrenarán un nuevo basculante y también está previsto que prueben la última evolución aerodinámica de la Desmosedici.

Por su parte, en Honda intentarán aclarar las dudas que dejaron los ensayos en Malasia. Marc Márquez llegará más rodado tras haberse pasado todo el invierno recuperándose de la operación a la que se sometió en el hombro derecho a finales de noviembre y prueba de ello es que ya ha vuelto a practicar motocross. Sobre el de Cervera (Lleida) y Cal Crutchlow, recaerá el grueso del volumen del trabajo de la marca del ala dorada.

Yamaha no contará con Jorge Lorenzo. Después de debutar durante el shakedown de Malasia en su nuevo rol como probador y de tomar parte también el último día del test oficial, el balear no rodará en Qatar. A falta de confirmación oficial, no volverá a ponerse al manillar de la M1 hasta finales de marzo, cuando participe en un test privado en Japón.

Tampoco estará en este test Andrea Iannone. El piloto de Aprilia sigue suspendido provisionalmente por el positivo que dio en 2019 y está pendiente de la resolución de la FIM tras presentar nuevas pruebas la defensa.

Los test en Qatar arrancarán cada uno de los tres días a las 11:00 horas en España y finalizará a las 18:00 de la tarde (horario peninsular).

