Pol Espargaró respira

El debut de Polyccio con la Honda era una de los principales reclamos de esta primera toma de contacto de 2021. Y tras las dos primeras jornadas de entrenamientos, si algo parece haber quedado claro es que el catalán sabía lo que hacía cuando decidió abandonar KTM para aceptar el reto de firmar por la marca del ala dorada.

Aunque su aventura recién empieza, el prólogo de esta historia puede definirse ya como esperanzador. Su progresión en este primer test fue evidente, y no solo por esos 1,2 segundos que mejoró del sábado al domingo, o por las siete décimas que le separaron del más rápido (Quartararo).

También porque pasó de ser el último de entre los pilotos subidos a una Honda (sábado), al segundo (domingo). Y todo ello sin caerse una sola vez, “cosa que demuestra que hay mucho margen de mejora”, según insistió él mismo.

Al #44 se le vio sereno, con una media sonrisa, seguramente de alivio y emoción, al verse encima de un prototipo que, como a él, también le va la marcha: “Cuanto más agresivo eres, más rápido vas. Este es el tipo de moto que me gusta”. Stefan Bradl, por su parte, sacó tajada del rodaje que llevaba hecho en Jerez, aunque eso no desmerece en ningún caso el gran estado de forma del alemán, que permanece a la espera de saber cuándo reaparecerá Marc Márquez.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha no se fía ni de su sombra. Analizando las distintas tablas de tiempos, uno podría pensar que, de comenzar mañana el Mundial, Yamaha partiría como la gran favorita a llevarse el título. Lo que ocurre es que esta sensación se viene repitiendo en los últimos años, en los que la marca de los diapasones ha comenzado marcando el ritmo para terminar perdida, con sus pilotos y técnicos buscando el origen de una inconsistencia casi inexplicable. En su primera experiencia como corredor de fábrica, Fabio Quartararo volvió a sacar músculo y demostró que, probablemente, sea el miembro de la parrilla más explosivo a una sola vuelta. Al francés se le sumó Maverick Viñales, su compañero, que exhibió un ritmo de giro incluso más firme que el del Diablo. De hecho, si analizamos todas las vueltas de los dos días, dejando al margen las de salida del taller y las de regreso, y las de velocidad de crucero, el español es el que se ha mostrado más competitivo de todos. “También fuimos rápido en este circuito el año pasado, así que paciencia. Mis sensaciones aún no son las que me transmitía el chasis de 2019, pero estamos trabajando en ello y la dirección es esa”, resumió Quartararo. Como viene siendo habitual, el punto discordante lo dio Valentino Rossi, muy perdido y con un diagnóstico opuesto al del francés, cosa que todavía alimenta un poco más la incertidumbre acerca del potencial del nuevo prototipo: “La moto (chasis) no es muy distinta a la de 2020”.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Suzuki se guarda algo”. El inesperado campeón del mundo del curso pasado volvió a pillar a trasmano al resto de competidores nada más pisar Qatar, después de que Sylvain Guintoli, el probador de Suzuki, reconociera haber probado, ya el viernes, la primera versión del motor que incorporará en su GSX-RR en 2022. Por si acaso, Joan Mir, que por razones evidentes asume el papel de punta de lanza del proyecto, invita a la tropa de la compañía de Hamamatsu a no perder el hilo de 2021 y a seguir forzando la máquina. El mallorquín finalizó con el octavo mejor registro, a medio segundo del tiempo de Quartararo, aunque sin haber podido dar una vuelta rápida con todo y tras haber recogido mucho antes del final, cuando el asfalto estaba en mejores condiciones. Los hay, como Jack Miller, que están convencidos de que Suzuki no ha ido a fondo a propósito. “Se están conteniendo, se reservan”, comentó el australiano. “El ritmo no está mal, pero se puede mejorar”, se limitó a resumir Mir, que prefirió dejar para el fin de semana que viene la prueba de ese nuevo propulsor. Había mucho interés por ver cómo reaccionaba el equipo en la primera puesta en escena tras el adiós de Davide Brivio, el team manager, y lo cierto es que, si hay que guiarse por el testimonio del #36, su vacío apenas se ha notado. “De momento no lo echamos de menos. Y que dure”, soltó Mir.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller asume el mando en Ducati. Con la marcha de Andrea Dovizioso de la marca de Borgo Panigale, Jack Miller ha asumido el papel de líder del proyecto en MotoGP de la marca italiana, y el cronómetro dicta, al menos en estos primeros impulsos, que la cosa va bien. En esa tabla de rendimientos en el vuelta a vuelta, Miller ocupa el séptimo lugar, a poco más de medio segundo de Viñales, una décima por detrás de Morbidelli y una por delante de Mir. Fiel a su apuesta por experimentar con la aerodinámica, la escudería boloñesa presentó un carenado agresivo que, si nos guiamos por los comentarios del corredor de Townsville (Queensland) también es efectivo. “Todo está muy tranquilo, y a diferencia de lo que ocurría con Dovi, Jack se lamenta mucho menos. Eso, evidentemente, hace que el ambiente sea mejor”, cuenta en conversación con Motorsport.com un miembro del equipo. “En el caso de Bagnaia, lo que se ha visto se demuestra que aún le falta un poco para llegar a ese mismo nivel”, añade esta voz autorizada. En Losail no será fácil superar a las Demosedici, como viene siendo norma y como dicta la media de velocidad punta de todos los pilotos en estos dos días: los cinco prototipos que lideran esa tabla son Ducati, mientras que el primero que no lo es, la Honda de Pol Espargaró, figura en la sexta posición, con un déficit de 7,1 kilómetros por hora respecto del primero (la Ducati de Zarco).

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La incógnita de KTM. De unos test que ya de por sí no han dejado ver demasiado, la principal incógnita gira alrededor de KTM, la única de las marcas sin concesiones –las perdió el año pasado– que dentro de dos semanas podrá homologar un motor completamente nuevo, y que, a pesar de ello, ha pasado por Losail en este primer ‘round’ hacer el menor ruido, más allá de las caídas de Brad Binder. En ese ranking que mide los ritmos de cada uno, el primer piloto encima de una de las motos austríacas es Miguel Oliveira, noveno, a siete décimas de Viñales. Muy atrás, en la 17ª posición y a ocho décimas del portugués, encontramos la segunda RC16, en este caso la de Binder. A la espera de que el constructor de Mattighofen apriete en la segunda tanda de pruebas, la falta de pegada en este ‘estreno’ –Dani Pedrosa se ha cansado de dar vueltas en la moto de 2021– arroja más dudas que certezas acerca del nivel de competitividad de las máquinas naranjas.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

¿Y si es este el año de Aprilia? Después del gatillazo del año pasado, en el que la fragilidad del motor condicionó por completo el rendimiento de una moto muy afinada, esta primera toma de contacto de la RS-GP supuso un chute de confianza en la moral de Aleix Espargaró, que se adjudicó el tercer mejor tiempo general, a solo dos décimas de Quartararo, y que en la media de todas las vueltas útiles se colocó el segundo, a solo 20 milésimas del martillo de Viñales. Si la casa de Noale ha logrado al fin cuadrar un propulsor que no quede en evidencia ni por falta de potencia ni de robustez, esta puede ser la temporada en la que Aprilia de el salto que se le presupone a la división deportiva del grupo Piaggio. “Estoy muy contento porque demostramos que somos rápidos y que podemos pelear por los mejores registros. Estamos dando importantes pasos hacia delante. Creo que nos lo podemos pasar bien”, resumió el español, que tras los desengaños de los ejercicios anteriores se fuerza a no lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo.

Y si te gusta la F1: Llega la F1 2021: horarios y previo de los test de Bahrein

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 1 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 3 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 4 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 8 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 9 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 10 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 11 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 13 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 14 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 15 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 18 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 19 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 20 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 21 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 22 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 23 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 24 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 25 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team Francesco Bagnaia, Ducati Team 26 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 27 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 28 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 29 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 30 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 31 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 32 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 33 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 34 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 35 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 36 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 37 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 38 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 39 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 40 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 41 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 42 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 43 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 44 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 45 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 46 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 47 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 48 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 49 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 50 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 51 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 52 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 53 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 54 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 55 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 56 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 57 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 58 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 59 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 60 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 61 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 62 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 63 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 64 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto chocada de Alex Márquez, Team LCR Honda 65 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto chocada de Alex Márquez, Team LCR Honda 66 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 67 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 68 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 69 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 70 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 71 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 72 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 73 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 74 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 75 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 76 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 77 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 78 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 79 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 80 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 81 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 82 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 83 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 84 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 85 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 86 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 87 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 88 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 89 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 90 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 91 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 92 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 93 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 94 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 95 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 96 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 97 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 98 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 99 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 100 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 101 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 102 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 103 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 104 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto de Jack Miller, Ducati Team 105 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto de Jack Miller, Ducati Team 106 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 107 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 108 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 109 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 110 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 111 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 112 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 113 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 114 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 115 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 116 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 117 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 118 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 119 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 120 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 121 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 122 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 123 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 124 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 125 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 126 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 127 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 128 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 129 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 130 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 131 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 132 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 133 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 134 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 135 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 136 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 137 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 138 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 139 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 140 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 141 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 142 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 143 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 144 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 145 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 146 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 147 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 148 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 149 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 150 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 151 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 152 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 153 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 154 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 155 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 156 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 157 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 158 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 159 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 160 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 161 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 162 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 163 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 164 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 165 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 166 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 167 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Wilco Zeelenberg, Johan Stigefelt, Petronas Yamaha SRT 168 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 169 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 170 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 171 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 172 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 173 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 174 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 175 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 176 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 177 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 178 / 178 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images