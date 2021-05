Puig: “Como equipo volveremos a nuestro nivel correcto en el corto plazo”

Honda acumula ya 20 grandes premios sin conseguir la victoria (desde el 17 de noviembre de 2019, en Valencia), una de las sequías más extensas desde su llegada al campeonato del mundo. Pese a que en el Gran Premio de Italia la marca alada cerró uno de sus peores fines de semana en mucho tiempo, el mejor piloto de la marca fue Pol Espargaró, que acabó 12º, el Team Manager de HRC, Alberto Puig, mantiene la confianza en que “volveremos a nuestro nivel correcto en el corto plazo”.

“El de Italia ha sido un fin de semana muy triste, siempre es malo cuando sucede algo como esto. Sentimos mucho la pérdida de Jason Dupasquier, deseamos que descanse en paz y que continúe en la memoria de la gente de todo el paddock. Nuestro más sentido pésame para su familia, amigos y su equipo”, empieza Puig el habitual análisis tras los grandes premios.

Entrando en materia deportiva, el ex piloto admite que el de Mugello fue un fin de semana para olvidar por lo que respecta a Honda.

“Claramente, de nuevo no ha sido el mejor fin de semana para nosotros. Sabíamos que Mugello no iba a ser fácil, pero no hemos sido tan competitivos como nos hubiera gustado”, apunta.

“Creo que la historia positiva es la vuelta que hizo Marc Márquez justo cuando empezó la carrera, se sentía bien sobre la moto. Pero, lamentablemente, tuvo un accidente en el segundo giro, no pudo ver a Binder y cometió un error. Esto puede suceder”, trató de ser positivo.

Por lo que respecta al nuevo piloto de Honda este año, Pol Espargaró, el catalán sigue sin poder cerrar un fin de semana a la altura de lo que se esperaba de él.

“Espargaró tuvo algunos problemas durante la carrera (perdió el alerón izquierdo de su carenado) y después de siete u ocho vueltas no pudo cumplir con su potencial y perdió algunas posiciones”.

El que había demostrado un buen ritmo en los entrenamientos era el japonés Takaaki Nakagami que, sin embargo, no pudo acabar la carrera.

“Teníamos muchas esperanzas depositadas en Nakagami, pero cometió un error al final de la carrera y se cayó. Su salida no fue la mejor, pero mostró un buen ritmo y podría haber ganado algunos puntos. Álex Márquez ha tenido un fin de semana muy complicado y no ha ido tan bien como esperábamos”, añadió.

Sin tiempo para pararse a pensar demasiado, este fin de semana llega el Gran Premio de Catalunya, la prueba de casa para tres de los pilotos de Honda.

“Mugello no ha sido bueno para nosotros, pero lo único que podemos hacer es seguir adelante. Sabemos que no estamos en el mejor momento, pero no nos rendiremos. Iremos a Barcelona y trataremos de encontrar la manera de superar nuestras dificultades”, apunta Puig.

“Nos mantenemos fuertes, nos mantenemos unidos como equipo. Nos enfrentamos a momentos difíciles, pero los hemos vivido en el pasado y los hemos superado, así como superaremos este momento. Como equipo, volveremos a nuestro nivel correcto en el corto plazo”, zanja sin ahorrar un optimismo, ahora mismo, poco justificado.

