Puig: "La generación de Stoner, Pedrosa y Lorenzo es mejor que la actual"

En 1994, un joven piloto llamado Alberto Puig se dejaba ver en 500cc sobre una Honda NSR500. Y tan solo un año después, el catalán hizo historia en Jerez, al convertirse en el primer español en ganar una carrera de casa en la categoría reina.

Tras finalizar su carrera como piloto en activo, Alberto Puig comenzó a desempeñar diversos roles en el motociclismo, y actualmente se encuentra al frente de HRC como director de equipo. "Tras el accidente me planteé: ¿qué puedo hacer en lo que tener cierto éxito? Pues entrenar a tíos para ganar", recordó Puig en una entrevista en 'Solo Moto'.

Después de coincidir con diversos pilotos a lo largo de su trayectoria en el paddock -fue manager de Dani Pedrosa durante siete años-, Puig se aventuró a confirmar que las generaciones pasadas son "mejores que las de hoy en día". Eso sí, aclaró, "sin contar a Valentino Rossi y a Marc Márquez".

"La primera vez que Marc Márquez fue al Mundial con KTM, yo estaba con él dirigiendo el equipo KTM. ¡Era un enano!", recordó. "Y lo que más me sorprendió de él, es que era muy valiente".

En su primer año como mánager (2018), ganaron el mundial. "Yo en mi trabajo intenté ayudar a los dos pilotos, Dani y Marc", relató Puig, antes de confirmar que la generación actual de pilotos, poco tiene que ver a las de antes.

"Con todo el respeto del mundo hacia todos los pilotos que hay hoy en día en el campeonato, la generación que yo viví directamente, llámese Stoner, Pedrosa o Lorenzo, era claramente mejor que la de hoy día. Punto", sentenció. "Estos tres tenían una calidad y un potencial excepcional".

Para analizar este cambio generacional, Puig echó la vista atrás.

"Como ya tenía una relación con Honda, era algo más que el mánager de Dani. Cuando acabamos con él, automáticamente los de Honda me dijeron que les interesaba que fuera asesor deportivo de HRC. Luego a finales de 2017 me ofrecieron ser director de equipo. No me impactó mucho porque es un trabajo que ya había hecho en 125 y 250 con el Team Movistar, así que acepté".

"Veremos esta generación de [Raúl] Fernández, [Remy] Gardner o [Pedro] Acosta, a cuántos jubilan. Yo creo que jubilarán a más de uno".

Una de las razones que convierten al catalán en una de las personas más carismáticas del paddock de MotoGP es su sinceridad. Conocido por "no tener pelos en la lengua", Puig no duda en mostrar su opinión ante los acontecimientos que emergen en el interior del campeonato.

"Yo creo que las críticas las he recibido de dos o tres personajes, de los de siempre, pero no me han afectado mucho", asegura. "Si fueran críticas de gente que me importa o con la que trabajo, sí te puede afectar, pero no ha sido así", zanjó Alberto Puig.