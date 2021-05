Puig: “Cuando naces campeón como Márquez, siempre serás campeón”

Puig regresaba este pasado fin de semana a los circuitos tras varias semanas fuera por temas personales y su reaparición coincidió con una de las carreras más ajetreadas de los últimos tiempos, con cambio de moto y una gran oportunidad, con la irrupción de la lluvia, para un Marc Márquez que está lejos de su mejor versión a nivel físico, pero que demostró no haber perdido ni un ápice de esencia como piloto ganador.

“La conclusión de la carrera de este domingo es que cuando naces campeón, siempre serás campeón. Marc vio la posibilidad de ganar en Le Mans e incluso en su condición física actual, lo intentó”, explica Puig en su habitual resumen post carrera ‘Track Report’, en la web Honda Racing.

“Estaba liderando la carrera, se cayó, volvió a subirse a la moto y fue nuevamente el piloto más rápido en pista. Es una pena que se cayera de nuevo, pero su espíritu y la fuerza de voluntad que tiene en su interior son increíbles”, subraya.

“Por supuesto, no estamos contentos con el resultado final, pero estamos contentos de ver a Marc mostrándonos su verdadero yo, que no se ha perdido después de todos estos duros meses”, añade el ex piloto.

Puig pone el acento en el ritmo que logró imprimir Márquez tras la primera caída, cuando lideraba la carrera, lo que le permitió remontar posiciones hasta volver a colocarse entre los diez primeros.

“Lo más positivo es ver el espíritu de este hombre. Lo que realmente te define es tu espíritu. Después de todos estos meses nunca se ha rendido. Pudimos ver en Le Mans que vio que tenía la posibilidad de la victoria, y aún en las actuales circunstancias su espíritu se mantuvo. Quiere ganar y tarde o temprano sucederá. No está listo desde un punto de vista físico en este momento, pero Honda HRC lo sabe y esperará hasta que esté listo. Probablemente Marc necesite más tiempo y esperaremos”.

Los pilotos HRC que sí terminaron la carrera fueron Alex Márquez (6º), Takaaki Nakagami (7º) y Pol Espargaró (8º), todos ellos en el top 10.

“Espargaró tuvo un problema al comienzo de la carrera (Morbidelli le golpeó por detrás) y se vio obligado a remontar desde más atrás. Sin este problema habría sido más rápido, pero en cualquier caso, su posición no es mala. Sin embargo siempre estamos con ganas de más”, pide Puig.

“En general, no podemos estar contentos con los resultados de Honda HRC en Francia, pero Alex y Takaaki lucharon por el podio, terminaron la carrera y, en última instancia, tenemos que tomar el resultado como bueno”.

Después de tener que ver las dos anteriores carreras (Portimao y Jerez) desde casa, Puig volvió al muro de Honda este fin de semana.

“Al principio fue muy emocionante ver a Marc liderando una carrera nuevamente y luego, después de su caída, ver sus tiempos de vuelta y verlo cerrar la brecha a pesar de estar muy lejos. Para los otros pilotos de HRC, creo que perdieron algo de tiempo al principio y estaban peleando en el segundo grupo. Desde la mitad de la carrera hasta el final intentaron sobrevivir y, finalmente, Bagnaia fue más rápido que ellos”.

El Team Manager de HRC es consciente de que Honda, que no gana una carrera desde Valencia 2019, no pasa por su mejor momento.

“Actualmente nos enfrentamos a algunos problemas, como dijimos en Jerez, y no lo estamos ocultando. Tenemos que mejorar la RC213V, debemos hacerlo. Las circunstancias de Marc son únicas porque todavía está lesionado y no está al 100% de forma. Su enfoque está volviendo a su fuerza completa paso a paso. Pero, por otro lado, tenemos que mejorar la moto y esto es lo que los ingenieros están intentando hacer y conocen el plazo para ello. Las próximas dos carreras (Italia y Catalunya) son en dos pistas muy exigentes, especialmente Mugello, y necesitamos encontrar una máquina muy equilibrada. Veamos si podemos preparar algunas soluciones, llegar y hacer nuestro mejor esfuerzo”, zanjó el ejecutivo catalán.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

