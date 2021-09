Puig: “La lesión de Márquez no hará cambiar la filosofía de Honda”

El ejecutivo atendió a Motorsport.com antes de la explosiva carrera celebrada el domingo pasado en Alcañiz, donde Pecco Bagnaia estrenó su casillero de victorias en la categoría de las motos pesadas, tras un duelo de alto voltaje con Márquez que no se decidió hasta la última vuelta. La versión que ofreció el piloto de Cervera (Lleida) en Motorland empieza a asemejarse a la que le llevó a dominar el campeonato con total autoridad, con seis títulos de siete posibles, antes de aquella fatídica caída en Jerez, en el arranque del curso pasado.

Sin embargo, el camino hasta llegar a ese punto aún parece ser largo, tanto por las limitaciones que en ciertas situaciones condicionan el pilotaje del catalán, como por los aspectos técnicos en los que Honda trabaja para reducir la falta de tracción de la RC213V.

Mientras eso llega han sido muchas las voces que han coincidido en apuntar que el mal momento que afecta al fabricante japonés es consecuencia directa de su propia filosofía, esa que lleva a concentrar en Márquez la mayor parte de los recursos y la atención, sin tener tan en cuenta las necesidades de los demás pilotos de la marca.

Para Alberto Puig, lo ocurrido con el #93 no hará que Honda se salga un solo milímetros de ese planteamiento que llevó a la compañía de Tokio a pasar el rodillo.

“Nuestra filosofía no cambiará en absolutamente nada porque Marc lleve un año y medio fastidiado. No es un piloto más. No es solo el mejor piloto de Honda, sino que es el mejor del mundo. Tenemos un contrato largo (hasta 2024), y vamos a hacer todo lo posible para darle la moto que se merece. Evidentemente que Pol (Espargaró) es también muy importante, pero el palmarés de Marc es el que es”, explica el expiloto a quien escribe estas líneas.

Los números son el principal argumento de quienes defienden que Honda equivoca el tiro al colocar todos los huevos en el mismo cesto. En los 15 grandes premios que Márquez se perdió mientras se recuperaba de su avería en el brazo derecho, Honda sumó solo dos podios, en ambos casos segundas posiciones de Alex Márquez, en Le Mans y Aragón 2020. Las caídas se acumularon, al igual que lo hacen este año, motivadas por una moto que no perdona. Desde su regreso en Portimão, el español ya ha igualado esos dos podios al ganar en Sachsenring y terminar el segundo el domingo pasado, en Motorland. Al mismo tiempo, también es el integrante de la parrilla que más ha rodado por el suelo, con 18 caídas.

A pesar de haberse perdido las dos primeras carreras, Márquez es el mejor colocado de entre los corredores de Honda. Ocupa la décima plaza de la tabla general, con 79 puntos en su casillero. El siguiente es Takaaki Nakagami, 13º, con 64 puntos. Pol Espargaró es el 14º (55 puntos) y Alex Márquez el 15º (49 puntos).

Si HRC, por boca de Puig, no piensa variar su estrategia, es en base a una creencia: el convencimiento de que su buque insignia volverá a estar en condiciones de imponer su dominio. Y esa creencia deriva de una sensación que ha quedado más que demostrada: “¿Sabes por qué no tengo ninguna duda de que Marc volverá a ser el de antes? Porque no ha cogido miedo”, reflexiona Puig. “Porque estuvo mucho tiempo parado y cuando corrió de nuevo se volvió a caer yendo muy deprisa. Pero se levantó y volvió a rodar incluso más rápido. En un piloto de carreras, el miedo es aquello que marca la diferencia entre los que están delante y los que no; esos que tras hacerse daño el primer día están a ocho décimas del primero, luego a un segundo, luego a dos y entonces se van a casa”, zanja el responsable de Honda.

Foto de Dorna