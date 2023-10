Durante meses, Alberto Puig ha luchado día y noche por conseguir los fichajes de técnicos necesarios para convencer a Marc Márquez de quedarse en Honda, hasta el punto de que logró la luz verde de Tokio para hacer una oferta en firme a Gigi Dall’Igna, el gurú de Ducati, el ingeniero que ha revolucionado el campeonato, un esfuerzo que el italiano rechazó, y posteriormente aireó.

Sin embargo, todos los esfuerzos han sido baldíos y, el pasado martes, el piloto de Cervera le comunicó que había tomado la decisión de no seguir la próxima temporada, pese a tener contrato. en vigor hasta final de 2024.

"Marc intentó conseguir una moto que se adaptara a su estilo de pilotaje. Honda lo ha intentado, pero desgraciadamente, por el momento, no lo hemos conseguido", admite Puig la parte de responsabilidad de la casa japonesa.

"Como piloto, Marc necesitaba un tipo de moto diferente para el año que viene y, como Honda, lo entendimos. Así que decidimos que lo mejor para ambas partes era dejarle marchar", cuando el corredor les pidió salir a final de año.

El mensaje que quiere transmitir Honda, en todos sus niveles jerárquicos, es que el final de la relación es amistoso, y que el divorcio no es, en absoluto, traumático.

"Es cierto que llevaba mucho tiempo pidiendo una mejora en la moto. Pero tomó la decisión la semana pasada, el martes", asegura Puig en conversación con motogp.com.

Jorge Martín, Pramac Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Se puso en contacto con nosotros y nos lo explicó", mantiene.

Una petición a la que HRC no ha opuesto resistencia, al menos de puertas para afuera.

"Honda no va a intentar convencer a un piloto que no quiere seguir en nuestro equipo. Honda respeta mucho a Marc, y si su espíritu no está ahí, si quiere irse, Honda nunca se lo impedirá. Así que no intentamos pedirle que se quedara si no estaba contento", argumenta el expiloto.

"Nunca es bueno perder a un campeón, pero es aún peor abandonar tus sueños. Vamos a perder a Marc, pero la filosofía de Honda sigue siendo la misma: vamos a seguir buscando y luchando por tener una moto competitiva. Esa es nuestra mentalidad. A lo largo de la historia de Honda hemos tenido altibajos, pero la voluntad de progresar y estar al máximo nivel siempre está ahí", valora el ejecutivo español.

La relación de Puig y Márquez era muy estrecha, como admitió el propio corredor, al enviarle un emotivo mensaje que reprodujo en sus redes.

"Es triste poner fin a esta relación, pero por otro lado seguiremos adelante. La vida continúa para todos. Esperamos de verdad que Marc consiga lo que se merece y tenga una buena carrera deportiva por delante", apunta antes de sacar su lado más competitivo: "Pero por otro lado, vamos a intentar diseñar una moto supercompetitiva para poder ganarle".

Márquez ha estado once años en Honda, y ha ganado seis títulos y 59 carreras, pero todo se torció con la desgraciada caída de Jerez 2020.

"Es triste, pero cuando miras atrás hemos hecho grandes cosas juntos, hemos vivido momentos fantásticos. Con Marc, el equipo Repsol Honda ha conseguido mucho. Sinceramente, Honda está muy agradecida por la contribución de Marc. También estoy seguro de que Marc está muy agradecido por lo que Honda ha hecho por él en los últimos años, la forma en que le tratamos durante su lesión y los esfuerzos realizados para preparar todo lo que ha necesitado en los últimos años para ganar todos sus títulos".

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sobre quién va a ser el sustituto de Márquez en el equipo oficial Honda la próxima temporada, Puig prefiere tirar balones fuera.

"De momento no hemos puesto ningún nombre sobre la mesa. Tenemos que hacerlo, claro, porque no tenemos piloto, pero de momento no puedo darle ninguna noticia, porque no la tengo", asegura.

Según ha podido saber Motorsport.com, Honda ha mantenido contactos con Miguel Oliveira, el primero a principios de septiembre en Montmeló, un extremo en el que Puig no quiere entrar.

"La gente cree que nos hemos puesto en contacto, pero no nos hemos puesto en contacto con nadie. Desde el martes por la tarde, cuando recibí la llamada de Marc, no nos hemos movido. Porque teníamos dos pilotos: era crítico, pero teníamos a Joan Mir y a Marc. Así que desde el momento en que anunció que se iba, empezamos a pensar, pero hasta hoy no nos hemos reunido para tomar una decisión. Tampoco es tan fácil, el momento es bastante difícil, pero veremos cómo resolverlo", zanja el de la Bonanova.

Alberto Puig habla con Marc Márquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images