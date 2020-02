Puig: “A Lorenzo le deseamos que tenga la suerte que no tuvo en Honda”

Sepang.- Para Puig, el team manager de HRC, su compañía hizo lo que debe hacer cualquier equipo que se enfrenta a una situación como la que le sobrevino el año pasado con Lorenzo. El mallorquín, que había firmado hasta finales de 2020, quiso renunciar a ese segundo año de contrato porque no se sentía con fuerzas ni motivación para seguir subido a una moto, la RC213V, que le martirizó durante toda la temporada.

Por más que ni Honda ni Lorenzo hayan querido especificarlo, el #99 renunció a su salario de ese segundo año, estipulado en unos tres millones de euros, circunstancia que explica que la compañía no le impusiera ninguna cláusula que le impidiera firmar por otra marca.

Yamaha, que después de tener apalabrado como probador a Johann Zarco vio cómo el francés se le escabullía para seguir corriendo, aprovechó la coyuntura para recuperar, en las funciones de tester, al que todavía hoy es su último campeón del mundo.

A la espera de que se confirme o no la participación de Lorenzo en algún gran premio de este 2020 como wild card, Puig asegura estar 100% tranquilo con el proceder de la compañía para la que trabaja.

“Honda no le quiere ningún mal a Lorenzo; le deseamos que tenga la suerte que no tuvo en Honda. Cuando me dijo que quería parar de correr yo estaba convencido de que quería hacerlo. Ahora ha decidido volver, y cada uno es libre de hacer con su vida aquello que crea que le hará más feliz”, explicó Puig este domingo desde Sepang, durante la última jornada del primer test de 2020.

“Cuando un piloto te dice que no está listo para correr porque no quiere hacerse daño y no tiene la motivación suficiente que eso requiere, ¿qué vas a hacer? Nosotros no rompimos el acuerdo”, remachó el expiloto.

↓ Las mejores fotos del test de Sepang ↓