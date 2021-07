Puig: "Durante un tiempo la gente se olvidó del nivel de Marc Márquez"

Márquez se rompió el húmero del brazo derecho el año pasado y estuvo de baja durante ocho meses. En ese periodo hubo quien especuló con el nivel al que volvería el ocho veces campeón del mundo, después de pasar por tres operaciones y una infección que le obligó a tomar antibióticos durante bastante tiempo.

Aunque sigue limitado en las curvas a la derecha por la falta de entrenamiento de su hombro, Márquez volvió a ganar antes de irse de vacaciones. Lo hizo en Sachsenring, un circuito con sentido antihorario, y volvió a rodar a buen nivel una semana después en Assen, siendo el mejor de Honda en meta tras salir 21º en parrilla.

Alberto Puig cree que fue la mejor manera de responder a lo que él considera que eran dudas infundadas.

"Creo que durante un tiempo la gente se olvidó quién es Marc Márquez", dijo el expiloto a la web oficial de MotoGP. "No leo mucho la prensa, no estoy muy metido en ella, pero por lo que me ha contado nuestro jefe de prensa, ha habido algunos comentarios extraños en la prensa sobre su regreso, sobre sus habilidades. No sé si realmente han entendido el nivel de piloto del que estamos hablando".

"El regreso de Marc ha sido más difícil de lo esperado debido a la lesión y a lo sucedido, [pero] lo que está haciendo en la situación actual es increíble, porque yo no diría que está pilotando con un brazo, pero sí con un brazo y medio. Está claro que no está al 100% físicamente, así que creo que solo un piloto puede hacerlo, y es él. No hablo como team manager de Honda, sino como expiloto, creo que su potencial está muy por encima del resto".

Pero para que Marc Márquez pueda desarrollar completamente todo su potencial, Honda debe proporcionarle también una moto mejor. El #93 apuntó que el desarrollo de la RC213V en su ausencia no fue lo suficientemente bueno. Aunque el nuevo chasis estrenado en Assen fue un paso adelante, Puig no oculta la obligación de progresar en la segunda mitad de la temporada.

"¡Es una necesidad! Tenemos que mejorar y eso es lo que estamos intentando hacer. Mejoraremos la moto y los pilotos también mejorarán", añadió.

"No se puede decir que la temporada ha ido bien", admite Puig

En la valoración que Puig hace sobre la primera mitad de la temporada de Honda, reconoce que la victoria de Márquez ha salvado un mal comienzo. Además de las dificultades con la moto, la marca no pudo contar con su piloto estrella en Qatar, donde se celebraron los test de pretemporada y las dos primeras carreras, creando un contexto difícil para el recién llegado Pol Espargaró.

"No es muy bueno cuando miras los resultados, obviamente", reconoció Puig. "En primer lugar, no esperábamos que Marc no pudiera empezar la temporada. Pensamos que podría empezar, pero al final no pudo por la lesión, así que eso ya fue algo. Luego teníamos un nuevo piloto, Pol, que tuvo algunos problemas para entender la moto. Tiene problemas en este momento. Alex [Márquez] y Taka [Nakagami] también tuvieron algunos. No podemos decir que la temporada haya ido bien".

Sin embargo, Puig cree que se dan todos los elementos para que Honda le dé la vuelta a la situación en la segunda parte del campeonato.

"Creo que entendemos [la situación]. Comprendemos los verdaderos problemas de la moto y creo que los pilotos se están acercando poco a poco a su verdadero nivel y potencial, especialmente Marc con la victoria [en Sachsenring]. Fue muy impresionante y también muy positivo para todos nosotros, por la victoria, pero también para entender realmente nuestra situación. En este momento no podemos decir que sea muy bueno, pero estamos tratando de entender [la situación] y eso es probablemente lo más positivo".