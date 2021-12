Puig: "El balance de Honda este año no ha sido bueno"

Después de tocar fondo en 2020 sin Marc Márquez, la vuelta del español tras perderse los dos primeros grandes premios de 2021 tampoco sirvió para que Honda levantase el vuelo. El ocho veces campeón del mundo regresó lejos de su mejor versión tras nueve meses de baja y tres operaciones. El #93 se encontró una moto complicada a la que en su estado físico era incapaz de sacarle todo el partido.

Márquez fue recuperando el tono conforme avanzó el campeonato. Desde mitad de temporada en Sachsenring –donde ganó– hasta el final logró tres triunfos y acabó como el mejor de Honda en el campeonato (7º), a pesar de que otra inoportuna lesión en el ojo le hizo perderse también las dos últimas carreras.

Honda cerró el curso con otros dos podios –de Márquez y Pol Espargaró– como resultados más destacados. Unos números muy por debajo de las expectativas por segundo año consecutivo del fabricante más laureado de MotoGP.

"El balance no podemos decir que sea bueno, está claro", reconoce Alberto Puig a la web oficial de MotoGP. "Empezamos la temporada sin Marc en forma, le llevó un tiempo recuperar su nivel. A Pol le resultó difícil entender al principio la moto. Para una compañía como Honda, HRC, con un largo historial, muchas victorias, no ha sido un buen balance. Hemos sido capaces de ganar algunas carreras y hacer podios, pero ese no es nuestro objetivo".

"Por su puesto que tuvimos muchos incidentes y problemas durante este tiempo. Con los pilotos, también hemos estados sufriendo con la moto en muchos circuitos, así que en general no fue como esperábamos. Probablemente lo peor es que Marc sentía que no se recuperó como esperábamos, como él esperaba. También el problema de final de año fue inesperado. Esperemos un mejor 2022 y el futuro", añade.

En su primera temporada con Honda, Espargaró fue de menos a más. Tras comienzo difícil, logró cerrar el año con una pole y un podio, aunque acabó fuera del top 10 (12º) en la clasificación.

"Para Pol fue un difícil comienzo de temporada. Esperaba un tipo de moto y se encontró otro. Durante el año fue entendiendo la moto. Fue capaz de hacer la pole en Silverstone y en el test de Misano cambiamos la moto mucho para él, y a partir de ahí recupero su nivel. Es un piloto rápido. Creo que ahora está entendiendo más la moto y es importante", dice el expiloto barcelonés.

Los problemas de HRC se extendieron también a los pilotos del equipo LCR. En el caso de Alex Márquez, no logró repetir los podios de su debut en 2020, pero estuvo peleando por él en la penúltima carrera en Portimao.

"Alex ha tenido algunas caídas este año. Ha vuelto a su nivel del año pasado. La pena es que el año se acabó, no pudo seguir creciendo. Esperemos que empiece el año desde posiciones de arriba", zanja Puig.

Fotos: las novedades de Honda en el test de Jerez

